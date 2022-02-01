Курс страху: долар в Україні падає, а євро росте

Курс валют 2 лютого / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

Національний банк України (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара та євро до гривні на середу, 2 лютого:

1.02 2.02 Зміна 1 долар США 28,45 грн 28,31грн -0,14 1 євро 31,74 грн 31,88 грн +0,14

Порівняно з курсом НБУ на вівторок, 1 лютого, курс долара зменшився на 14 копійок, а євро збільшився на 14 копійок.

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Купувати чи продавати?

За словами керівника відділу аналітики ГК Forex club Андрія Шевчишина, інвестувати в долар можна на тривалий строк лише тоді, як курс буде 28,6 грн за долар і менше. Нагадаємо, курс 2 лютого — 28,31 грн/дол.

А член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин рекомендує за надлишки гривні придбати побутову техніку, поки вона не встигла подорожчати. Адже, як зауважує експерт, найближчими місяцями інфляція прискориться.

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