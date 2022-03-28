Курс долара в ПриватБанку, Ощадбанку та Monobank: де найвигідніше обміняти валюту

Скільки коштує валюта в українських банках / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Під час воєнного стану, що діє на всій території України з 24 лютого, офіційний курс долара від НБУ зафіксовано на рівні 29,25 грн. Однак українські банки визначають свій курс.

"Сьогодні" розкаже, яка вартість валюти у провідних банках країни.

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Отже, зафіксований НБУ курс долара становить 29,25 грн, а євро – 33,17 грн.

Згідно з інформацією онлайн-банкінгу, курс долара (станом на 28 березня) такий:

ПриватБанк – 29,25/29,58 грн;

Ощадбанк – 29,25/29,70 грн;

Monobank – 29,26/29,99 грн.

Курс євро:

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ПриватБанк – 32,13/32,68 грн;

Ощадбанк – 32,19/32,67 грн;

Monobank – 32,18/33,01 грн.

Курс долара в обмінниках України

У Києві середня вартість купівлі валюти — 32,20 грн, продажу — 33 грн, у Львові — 32,45/32,56 грн відповідно, у Харкові — 32,30/32,80 грн, в Одесі — 32,80/33,40 грн.

Банки в Україні змінюють правила

Незабаром в Україні зміняться правила роботи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Суму відшкодувань на час війни збільшать до 100%.

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Раніше максимальна сума гарантування вкладу становила 200 тис. грн, а якщо громадянин мав на депозиті більше грошей, вони просто пропадали. Однак згідно з нововведеннями українці зможуть під час війни повернути всі свої гроші, якщо їхній банк раптом збанкрутує.

Остаточною метою уряду на цей рік є підвищення суми гарантування вкладів до 600 тис. грн, що вже призначено на 1 січня 2023 року.

Нагадаємо, що на час дії в Україні воєнного стану та в 30-денний строк після його припинення або скасування споживач не нестиме відповідальності перед кредитором у разі прострочення виконання зобов'язань за споживчим кредитом.

Раніше ми розповідали, кому в Україні дозволили брати кредити без відсотків.