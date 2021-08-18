Курс долара перейшов до зниження на міжбанку – чи надовго це

Долар знову впав у ціні / Фото: уніан, ADEM ALTAN/AFP via Getty Images

Долар 18 серпня після зростання по офіційним курсом знову впав на міжбанку і торгується на рівні 26,62-26,64 грн. Ключовим моментом на валютному ринку буде поведінка Національного банку, який з початку цього тижня викупив уже понад 100 млн доларів. При цьому долар може повернутися до 27 грн, пояснили аналітики Minfin.

"Ми зберігаємо прогноз про продовження спроб в найближчі дні частиною великих продавців (експортерів і держкорпорацій) за допомогою Нацбанку повернути котирування до рівнів близько 26,90-27 гривень з метою" полегшення "ними проходження бюджетного періоду", – вважають експерти.

Як змінився курс долара за місяць / Minfin

Прогноз на сьогодні

Котирування міжбанку, за розрахунками Minfin, будуть в межах 26,6-26,85 грн/дол. і 31,1-31,4 грн/євро.

Готівковий курс очікується таким:

долар : 26,5-26,85 грн в банках і обмінниках фінкомпаній;

: 26,5-26,85 грн в банках і обмінниках фінкомпаній; євро: 31-31,6 грн в банках, 31,15-31,5 – в обмінниках фінкомпаній.

Нагадаємо, раніше ми розібралися, чого чекати від курсу долара до 30-річчя Незалежності.

Українці тим часом почали скуповувати готівкову валюту, хоча ще два тижні тому її продавали.

А думка ще одного аналітика про довгострокові тенденції курсу гривні дивіться в сюжеті: