Кладовище на 1 млн поховань і крематорій. Що буде зі скандальним будівництвом під Києвом

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Бориспільська районна рада ліквідувала скандальне підприємство, яке хотіло побудувати крематорій і величезне кладовище на сільськогосподарській ділянці землі.

Рішення про це ухвалили на позачерговій сесії 29 вересня, повідомляє Мій Бориспіль.

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35 депутатів проголосували за ліквідацію підприємства "Стреліція", яке планувало займатися похованням на мегакладовищі між селами Петропавлівське, Мартусівка та Ревне.

Що сталося?

Під цвинтар на мільйон місць для поховань і крематорій попередній склад райради хотів виділити 250 га землі.

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Жителів області обурило таке рішення і вони вийшли на масові протести з вимогою заборонити незаконне будівництво крематорію та кладовища просто у них під вікнами.

"Нас хочуть "ощасливити" мегакладовищем з крематорієм під нашими вікнами, куди везтимуть небіжчиків з усього Києва. І все це хочуть втілити між Петропавлівським і Мартусівкою, – повідомив депутат Горської сільради Олександр Карасевич.

Рішення про створення скандального підприємства "Стреліція" ухвалив попередній склад райради за п’ять днів до завершення своєї каденції.

Створене комунальне підприємство мало займатись організацією поховань та іншими ритуальними послугами на ділянці розміром 15 га.

На початку весни 2021 року, Верховна Рада підтримала законопроєкт про створення Національного військового меморіального кладовища (№4225).

Після цього комунальне підприємство трансформувалося в ООО "Меморіальний парк "Стрелиція", яке має трьох співзасновників. А 15 гектарів замінили на величезний бізнес-проєкт на 250 га.

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