Кімната або квартира: за скільки можна орендувати житло в Чехії

Скільки коштує оренда квартир у Чехії / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні
Чехія стала однією з країн Європи, куди активно приймають біженців з України після початку російського вторгнення. Відтак для багатьох українців стало актуальним питання оренди житла в цій країні.
Редакція "Сьогодні" дізнавалася, де і за скільки можна орендувати квартири в Чехії та які ще є варіанти.
Прага
Столиця Чехії, як і в будь-якій іншій країні, має досить високі ціни на житло. Подекуди орендна плата сягає 70 – 80 тисяч крон на місяць (92 – 100 тисяч гривень). Однак для невибагливих винаймачів є й дешевші пропозиції. Найвигідніше винаймати не цілу квартиру, а лише одну кімнату чи горище й ділити житло з іншими людьми. Такий варіант обійдеться у 3 – 6 тисяч крон (4 – 8 тисяч гривень).
Ціни на зовсім простенькі однокімнатні квартири стартують від 7 тисяч крон на місяць. Можна знайти й більш комфортні для проживання помешкання, але їхня вартість буде вищою.
Злінський край
Найбільш східна територія Чехії, що межує з Польщею, також пропонує розмаїття цін на житло. Найдешевші пропозиції – щодо оренди окремої кімнати та співмешкання з іншими квартирантами, ціна стартує від 2,5 тисячі крон за місяць (від 3,2 тисячі гривень).
Вартість оренди однокімнатної квартири нижча, ніж у столиці. Власники помешкань просять від 5 – 6 тисяч крон за місяць (6,5 – 8 тисячі гривень).
Мораво-Сілезький край
Найвигідніші варіанти для українців, схоже, саме в північній Моравії, поблизу кордону з Польщею. Тут можна орендувати квартиру з пристойним ремонтом за ціною від 2,5 тисяч крон за місяць (3,2 тисячі гривень). Однак з такими пропозиціями потрібно бути уважними, бо в таких помешканнях не завжди є меблі.
Оломоуцький край
Ще одна східна територія Чехії рясніє пропозиціями оренди саме кімнат від 2,5 тисячі крон за місяць (3,2 тисячі гривень). Окрема квартира чи навіть будиночок обійдеться від 5 тисяч крон за місяць (6,5 тисячі гривень).
Центральночеський край
Ця область розташована довкола Праги, відповідно, ціни тут дещо вищі, зате інфраструктура дозволяє швидко дістатися до столиці. Вартість оренди кімнати стартує від 5 тисяч крон за місяць (6,5 тисячі гривень). За таку ж суму можна знайти й повноцінну квартиру, а інколи навіть з балконом.
Готелі та хостели
Бронювати готель чи хостел на місяць – це дуже дороге задоволення за кордоном, і Чехія – не виняток. Лише одному дорослому така розкіш обійдеться у 16 тисяч гривень за спецпропозиціями, а середня ціна букінгу на 31 день стартує від 60 – 70 тисяч гривень. Цей варіант підійде лише міжнародним компаніям, які хочуть терміново вивезти своїх працівників у безпечне місце та готові покрити витрати на проживання.
Зверніть увагу, що найкраще шукати житло в Чехії на місцевих сайтах. Однак часто оголошення там розміщують рієлтори, тож доведеться заплатити ще комісійні, а в ціну, ймовірно, не входить оплата комунальних послуг. Уважно читайте опис пропозицій, проговорюйте всі нюанси з власником нерухомості та обов’язково укладайте договір.
Раніше ми розповідали, скільки коштує оренда квартир у Польщі, а також як українці можуть додзвонитися додому з-за кордону та за якими тарифами.