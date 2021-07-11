Комітет Геруса заблокував ініціативу Міненерго щодо заборони маніпуляцій спекулянтів на енергоринку, – нардеп

За словами Людмили Буймистер, поправка Міненерго дозволила б стабілізувати ціни на енергоринку і дати можливість генеруючим компанія підготуватися до опалювального сезону

Комітет Верховної Ради з питань енергетики заблокував ініціативу Міністерства енергетики щодо обмеження маніпуляцій посередників-спекулянтів на ринку електричної енергії.

Про це повідомила народний депутат "Слуги народу" Людмила Буймистер на своїй сторінці у Facebook, інформує "Оbozrevatel".

"Минулого четверга міністр енергетики Герман Галущенко повідомив журналістам, що з огляду на бездіяльність НКРЕКП, уже найближчим часом будуть запропоновані зміни до закону, які обмежать спекуляції посередників на ринку електричної енергії. І от вчора комітет з питань енергетики мав розглядали такі зміни. І ці зміни, за словами колег-депутатів, демонстративно і з особливим цинізмом заблокував пан Герус", - повідомила нардеп.

Вона наголосила, що коли питання торкнулося болючої для Андрія Геруса теми посередників-спекулянтів, він відкрито виступив проти ініціатив міністра енергетики.

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"Ця поправка передбачала тимчасову, лише до 1 листопада цього року, можливість обмежити пропозицію на ринку на добу вперед від недобросовісних компаній-посередників. Це дозволило б знизити обсяг спекулятивних, нічим не підкріплених заявок, які зараз перевищують 50% від усіх торгових операцій", – пояснила Буймістер.

Вона додала, що ця поправка, як і анонсував міністр Галущенко, дозволила б стабілізувати цінову ситуацію, зупинити різкі скачки цін і дати генеруючим компанія можливість підготуватися до опалювального сезону.

"Однак, повторюся, пан Герус не допустив цю правку, зіславшись на абсолютно надумані і сміхотворні причини. На жаль, свої особисті інтереси й інтереси спекулянтів-посередників на ринку електроенергії, Герус поставив вище інтересів країни і всієї енергетичної галузі", - підсумувала Буймістер.