На клієнтів Monobank чекає серйозне оновлення – Гороховський показав новинку (фото)

Клієнти Monobank скоро побачать оновлення програми / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

Monobank готується до запуску нової версії мобільного додатку, яка наразі проходить бета-тестування.

Про це повідомив співзасновник банку Олег Гороховський.

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За його словами, у цій версії з’являться можливості, про які давно просили українці.

"Цього тижня в бету, а якщо тестування пройде штатно, то і в реліз вийде версія додатку, в якій ми зробили те, про що нас давно просили. Ви зможете змінювати категорії у виписці та групувати їх за допомогою #тегів для більш прозорого обліку", – каже Гороховський.

Також на оприлюдненій фотографії видно, що українцям стане доступна можливість по-новому аналізувати свої витрати.

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Оновлення Monobank

Тепер клієнти Monobank можуть купити військові облігації і тим самим допомогти економіці країни.

Зробити це можна просто у застосунку, купуючи облігацію, ви перераховуєте гроші до бюджетуі допомагаєте забезпечити стабільність економіки.

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Але на цьому можна ще й трохи заробити – 11% річних у гривні.

Купити можна буде від 1 облігації на строк не менше ніж пів року, а виплати на 100% гарантовані Міністерством фінансів України.

"Сьогодні" також писали, як клієнтка Monobank раптово втратила усі заощадження, і розповіли, як отримати грошову допомогу від держави для вимушених переселенців на картку цієї фінустанови.