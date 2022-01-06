Клієнтам ПриватБанку розсилають небезпечні СМС-повідомлення – що відбувається

Шахраї вигадали нову схему обману / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Українці почали отримувати повідомлення нібито від ПриватБанку, де пропонується отримати 1000 грн за "вірність та відданість".

Про це повідомили у прес-службі ПриватБанку.

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Як працює схема: шахраї розсилають СМС-повідомлення з текстом: "Даримо 1000 UAH своїм відданим клієнтам". Після переходу за посиланням, клієнти вводять персональні дані від свого облікового запису Приват24 на шахрайському фішинговому сайті. В результаті шахраї списують гроші з рахунків.

Що радять у ПриватБанку

Щоб убезпечити свої кошти, ПриватБанк настійно рекомендує не реагувати на сумнівні СМС-повідомлення, де пропонуються подарунки. Так шахраї намагаються дізнатися якнайбільше логінів та паролів від Приват24.

У ПриватБанку зазначають, що якщо вам надійшло подібне СМС-повідомлення, не потрібно переходити за посиланням, вказаним у повідомленні. Щоб дізнатися, чи надійшло повідомлення від ПриватБанку, потрібно звернутися на гарячу лінію.

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Раніше ми писали, що шахраї придумали нову схему обману українців на сайтах купівлі-продажу, пропонуючи скористатись новою послугою "Нової пошти".

Також повідомлялося, що в магазині програм для пристроїв Android Google Play виявили 12 шкідливих програм, які крадуть банківські дані користувачів.