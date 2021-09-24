Китай пообіцяв нанести "важкий удар" криптовалюті

Китай розширив заборону на криптовалютні транзакції / Фото: Колаж: Сьогодні

Китай заборонив всі криптовалютні транзакції і пообіцяв викорінити способи заробітку цифрових активів.

Як пише Bloomberg, у Китаї вже діють правила, що забороняють банкам пропонувати послуги, пов'язані з криптовалютами.

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Народний банк Китаю повідомив, що транзакції, пов'язані з криптовалютами, будуть вважатися незаконною фінансовою діяльністю, включаючи послуги, що надаються офшорними біржами. Китай вважає, що криптовалюта, включаючи Bitcoin і Tether, не є фіатною валютою (не підкріпленою реальною вартістю) і не можуть бути поширені.

Після такої заяви Bitcoin різко впав на 8% до приблизно 41 000 доларів за станом на 09:00 ранку в Нью-Йорку. Через зв'язку криптовалюта з шахрайством китайські чиновники мають намір і далі припиняти кріптовалютную торгівлю.

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"Заборона Китаю на всі операції з торгівлі криптовалютами надасть деякий короткостроковий вплив на оцінку валюти, але довгострокові наслідки, ймовірно, будуть приглушені", – сказав доцент кафедри фінансів в Warwick Business School Ганеш Вішванат Натрадж.

"Чайові" за контент в криптовалюті

Twitter заявив, що тепер користувачі можуть давати "чайові" своїм улюбленим авторам в соціальній мережі, використовуючи біткоїни.

У травні компанія представила "чайові" в якості тестової функції. Цей експеримент допоможе творцям заробляти гроші від своїх передплатників за контент, який вони публікують в Twitter.

Функція донатів в криптовалюті тепер доступна для всіх користувачів iOS. Опція криптовалют дозволить користувачам прив'язати свої Cash App, Patreon, Venmo, Chipper, Bandcamp, Razorpay, GoFundMe, PicPay і Wealthsimple Cash до своїх акаунтів Twitter і окремих твітів, щоб отримати кошти.

Біткоїн звалився нижче 40 тис. доларів

На початку серпня криптовалюта падала до 38 163 доларів США.

22 вересня біткоїн ненадовго впав нижче 40 000 доларів США вперше з серпня.

Падіння криптовалюти відбулося через критику з боку регуляторів.

Нагадаємо, що засновник хедж-фонду Bridgewater мільярдер Рей Даліо розповів, в якому випадку регулюючі органи можуть знищити біткоїн.

За 2020 рік біткоїн виріс більш ніж на 300%. На початку літа-2021 біткоїн втратив близько половини ціни, знизившись з рекордних майже 65 тис. доларів, які фіксувалися в квітні.