Канада "вдарила" по оточенню Путіна: які нові санкції запровадили проти РФ

Оточенню Путіна буде складніше жити в розкоші / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Міністерство закордонних справ Канади оголосило нові санкції проти російських олігархів у відповідь на продовження війни РФ в Україні.

Як повідомила глава МЗС Канади Мелані Жолі, спеціальні економічні заходи наклали на 14 осіб з оточення Путіна. Серед них є російські олігархи та члени їх сімей.

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"Ці особи безпосередньо сприяли безглуздій війні Володимира Путіна в Україні і несуть відповідальність за біль і страждання народу України", – наголосили в пресслужбі відомства.

Конкретні імена, прізвища та посади канадці наразі не оприлюднили.

Додаткові санкції проти РФ

Черговий пакет санкцій з боку Канади передбачає й інші обмеження. Наприклад, заборону на експорт цільових товарів розкоші до та з Росії. Мовиться про такі предмети:

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алкогольні напої;

тютюн;

деякі текстильні вироби;

спортивний одяг;

взуття;

елітний одяг і аксесуари;

ювелірні вироби;

посуд;

мистецькі об’єкти.

Із Росії в Канаду більше не можна буде продавати алкоголь, морепродукти, рибу та непромислові діаманти. За підсумками 2021 року всі ці категорії товарів принесли агресору 75,7 млн доларів від канадців.

"Ці заборони допоможуть пом’якшити потенціал для російських олігархів обійти обмеження на інших ринках предметів розкоші", – переконані в МЗС Канади.

Окрім іншого, канадський уряд вводить заборону на продаж Росії товарів, які агресор потенційно може використати для виробництва зброї. У такий спосіб намагаються підтримувати тиск на путінський режим та припинити війну в Україні.

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Знову без предметів розкоші

США ще 16 березня запровадили пакет санкцій зі списком предметів розкоші, які заборонили ввозити в Росії. У переліку опинилися популярні алкогольні напої (шампанське, віскі, бурбон, текіла, ром) і тютюнові вироби (сигари, трубковий тютюн, нюхальний та жувальний тютюн).

Окрім цього, російський ринок позбувся брендових американських сумочок і валіз, коштовного каміння та ювелірки, косметики, парфумерії, виробів зі шкіри та хутра.

Населення РФ уже два місяці не може купити різних видів одягу, вартість якого становить від 1000 доларів за штуку. А також – суднових двигунів, мотоциклів, снігоходів, деяких легкових авто, електромобілів, роялів, наручних годинників, мистецьких і колекційних предметів, які виготовили в США.

Раніше "Сьогодні" писали, хто допомагає Росії продавати нафту по всьому світові. Нещодавно Австралія ввела санкції проти російських пропагандистів, зокрема проти Дмитра Кисельова, Олексія Ніколова, Сергія Брильова та інших.