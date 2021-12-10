Як отримати "тисячу Зеленського" через Приват24 – інструкція

Відкрити спеціальну цифрову картку "єПідтримка", на яку і зарахують гроші / Фото: Колаж: Сьогодні

Українці можуть отримати тисячу за вакцинацію від коронавірусу і в у мобільному банку Приват24. Зробити це можуть ті, хто має "зелений" COVID-сертифікат.

Як повідомляє пресслужба, для цього потрібно відкрити спеціальну цифрову картку "єПідтримка", на яку і зарахують гроші.

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Оформити таку карту можна за кілька кліків. Для оформлення потрібно:

Зайти у вкладку "Гаманець";

Натиснути меню "Додати";

Обрати картку "єПідтримка".

Підписати заяву на відкриття картки.

Далі заява направиться у "Дію" .А щоб сума зарахувалась на рахунок вже 19 грудня, потрібно в мобільному застосунку "Дія" подати заяву на отримання 1000 грн, вибрати номер картки для виплати допомоги та надати згоду на обробку персональних даних згідно із законом.

У банку нагадали, що така картка "єПідтримка "діятиме 4 місяці з дня отримання коштів.

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"Отримувач допомоги може витратити її на безготівкову оплату послуг у сферах культури, фізичної культури і спорту, внутрішніх пасажирських перевезень залізничним та авіаційним транспортом, а також для придбання книжок у книжкових магазинах на території України", – зазначили у банку.

/ Фото: скріншот

Тисяча гривень від Зеленського

Про гроші для українців стало відомо 15 листопада під час відеозвернення президента. Він заявив, що усі вакциновані двома дозами українці матимуть змогу отримати від держави 1000 грн. Гроші виділять із загального фонду державного бюджету.

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А 8 грудня підписав закон про виділення з держбюджету 8 млрд грн на виплати вакцинованим українцям у рамках програми "єПідтримка".

Раніше ми повідомляли, що українці можуть за кілька хвилин і не виходячи із дому сплатити платіжки за комуналку, для цього необхідно зайти на сайт ПриватБанку або в додаток Приват24.

Нагадаємо, що ПриватБанк та Azimo запускають сервіс швидких грошових переказів з Європи до України.