Як купити ліки онлайн на "тисячу Зеленського" – покрокова інструкція

Покрокова інструкція від нашого кореспондента / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

Усе, що потрібно знати пенсіонерам, у яких немає в телефоні NFC, а також їхнім дітям та онукам, без яких тут навряд чи вдасться обійтися. Кореспондент "Сьогодні" випробував усе на собі.

Отже, ваші рідні чи знайомі, віком 60 років та старше вже отримали тисячу за вакцинацію та хочуть витратити її на ліки. "Наживо" – зайшовши в аптеку – це можна зробити двома способами:

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Розплатитися карткою "єПідтримка". Але їх видають лише Monobank та Альфабанк, а більшість пенсіонерів – клієнти Приватбанку та Ощадбанку.

За допомогою функції NFC у смартфоні. Але більшість пенсіонерів її також не мають у своїх телефонах.

Що ж робити?

Залишається тільки варіант із покупкою ліків онлайн в одній із аптек. Наш кореспондент разом із батьками-пенсіонерами пройшов цей онлайн-шлях та ділиться порадами.

Де можна розплатитися за ліки онлайн?

Виявилося, що знайти реальні аптеки, де можна розплатитися онлайн, не так просто – далеко не всі з них приймають інтернет-платежі. А в мене ще було завдання: знайти таку аптеку, в яку батьки можуть піти самі та забрати ліки: "Навіщо нам витрачати ще й на доставку?".

З огляду на те, що мої пенсіонери живуть у невеликому містечку-райцентрі, завдання ускладнювалося. Але я не здавався і після півгодинних хитань по гуглу знайшов найзручніший варіант, як усе це провернути.

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Найпростіше, на мою думку, це зробити на двох майданчиках: apteka911.ua або liki24.com. Я скористався першим, тому що на ньому була одна аптека у потрібному мені місті. Але схема дій є універсальною. Ось вона – у картинках.

Крок 1. Знайдіть потрібні ліки

Користуючись внутрішнім пошуком сайту, знаходите потрібні ліки, додаючи їх у кошик (стежте, щоб вкластися у 1000 грн., інакше потім не зможете заплатити з картки "єПідтримка").

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Крок 2. Виберіть населений пункт

Зайдіть у кошик і виберіть місто, в якому ви (або ваші пенсіонери) плануєте забрати ліки.

Крок 3. Спосіб доставки

Вибираєте спосіб доставки (у нашому випадку – "Самовівіз").

Крок 4. Місце доставки

Вибираєте аптеку, яка є у вашому місті, та в якій є дані ліки (запишіть її адресу, щоб не переплутати та не піти в іншу). І тисніть "Забрати тут".

Можливо, що у вашій аптеці може не бути всього переліку ліків, що купуються, тоді вас про це попередять і тут же запропонують варіант "Замовити доставку" (Новою поштою). У такому разі подітися нема куди. Та й на сайті обіцяють безкоштовну доставку.



Крок 5. Заповніть форму

Далі вам відкривається форма клієнта, яку потрібно заповнити (дані того, з чиєї картки проводитиметься оплата) і обов'язково виберіть пункт: "Оплата на сайті, LiqPay (Visa, MasterCard)". Далі – тиснете на помаранчеву кнопку внизу.

Крок 6. Оплата

Вам відкриється вікно LiqPay мережі аптек, у якій ви робите покупки. Вводьте туди дані картки "єПідтримка".

І ось тут може виникнути складність із боку пенсіонерів.

Адже їм потрібно буде все це знайти на сторінці банківської програми та продиктувати вам. Тому, якщо ви ще тільки плануєте встановлювати їм "Дію" та банківські програми, нехай одразу запишуть все необхідне: номер картки, термін її дії та CVV2.

Що робити, якщо гроші заблоковані?

Якщо після оплати ви отримаєте повідомлення про те, що гроші "успішно заблоковані" – не панікуйте, так і має бути. Система перевіряє, чи дійсно ви можете купувати по карті "єПідтримка" ліки, тому що робити це можуть тільки люди 60 років та старші.

Як зрозуміти, що проплату здійснено успішно?

Приблизно через півгодини в Сповіщеннях банківської програми з'явиться повідомлення або на номер власника картки буде здійснено дзвінок від банку з проханням підтвердити операцію. Тобто ваш пенсіонер (або ви за нього) повинен буде підтвердити оплату.

Після цього на телефон прийде повідомлення з номером замовлення та інструкцією. З цим номером пенсіонер іде до обраної раніше аптеки, називає його та забирає ліки, вже нічого більше не оплачуючи.

Що робити, якщо немає аптеки для отримання ліків?

Варіантів два:

Замовляти за описаною схемою вище, але замість "Самовивозу" вибрати "Укрпошта" або "Нова пошта" , а потім доставку додому.

, а потім доставку додому. Якщо діти чи онуки живуть у Києві (або іншому будь-якому місті, де вистачає аптек), то вони можуть замовити та сплатити за картою батьків потрібні ліки та забрати їх за номером замовлення, яке прийде на телефон пенсіонерів.

"Сьогодні" також писали, які саме ліки можна купити на "ковідну" тисячу та розповідали, на що можна витратити залишок менший за 50 гривень.