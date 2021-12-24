Як працюватимуть банки на новорічні свята — графік ПриватБанку та Ощадбанку

На новорічні свята банки працюватимуть за іншим графіком / Фото: Колаж: Сьогодні

На завершення 2021 року та початок 2022 банки працюватимуть за іншим, відмінним від щоденного, графіком.

Порядок роботи установ та системи електронних платежів (СЕП) визначив НБУ у постанові №142.

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30 грудня

Система електронних платежів Національного банку України працює до 24.00. Платежі в іноземній валюті від Державної казначейської служби України через Національний банк України та АТ "Укрексімбанк" проводяться до 16.00. Валютний ринок, депозитарій Національного банку та інші системи Національного банку працюють у звичайному режимі.

31 грудня

Система електронних платежів Національного банку України працює до 24.00. Розрахунки за платежами з погашення та обслуговування державного боргу між Державною казначейською службою України та Національним банком України в національній валюті проводяться до 12.30. Платежі через Національний банк України в іноземній валюті проводяться до 12.30 з датою валютування не раніше 04 січня 2022 року.

1 — 3 січня

Учасники СЕП самостійно ухвалюють рішення щодо дати початку роботи в системі. Міжбанківські перекази через СЕП у період проводяться датою банківського дня 4 січня. У цей період депозитарій Національного банку не працює, а банки самостійно ухвалюють рішення щодо здійснення валютних операцій із купівлі та продажу безготівкової іноземної валюти на валютному ринку з урахуванням роботи СЕП. Готівковий валютний ринок працює у звичайному режимі.

У період з 31 грудня до 4 січня діють офіційний курс гривні й облікова ціна банківських металів, встановлені 30 грудня.

ПриватБанк та Ощадбанк працюватиме за тими ж умовами. 1-3 січня у них вихідні. Приват24 та Ощад24/7 буде доступний цілодобово.

Курс долара в банках до Нового року

Масові виплати у гривні традиційно спонукують попит на іноземну валюту.

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Економіст Андрій Новак зауважив, що причин для девальвації гривні немає.

"Умов для девальвації гривні немає, якщо НБУ девальвуватиме штучно, його керівництво має піти у відставку. Жодних підстав немає для девальвації. Зведений платіжний баланс плюсовий, золотовалютні резерви у НБУ рекордні, експорт зріс на 27% цього року, при тому, що імпорт майже не зростає", — говорить Андрій Новак.

Фінансист Тарас Козак заявляє, що незначні коливання – це не девальвація. Хоча є умова, за якої вона можлива.

"Коливання 10-15-20 копійок можливі, але це не девальвація. Вона можлива на тлі істерії з приводу російської агресії, фундаментальних причин немає. Зростання курсу долара був тільки на емоціях", — говорить він.

Раніше ми писали, чи буде долар по 40 грн 2022 року та які чинники на це можуть вплинути.

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