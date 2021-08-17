До ювілейного Дня Незалежності України НБУ випустить особливі банкноти

Особливі банкноти до Дня Незалежності України / Фото: Официальный сайт НБУ

Національний банк введе в обігдві пам'ятні банкноти, які присвячені 30 Дню Незалежності України. Жителі країни зможуть побачити їх не на картинці, а в реальності з 20 серпня 2021 року.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби НБУ.

Номінал пам'ятних банкнот 100 і 500 гривень. Особливість таких купюр в тому, що на їх лицьовій стороні нанесена айдентіка (символіка) до святкування 30-ї річниці незалежності України.

Пам'ятні 100 гривень

Ця купюра зразка 2014 року з підписом голови НБУ Кирила Шевченка серії ЯА (рік випуску – 2021-й) вийде тиражем у 30 тисяч одиниць.

Кілька фактів:

розмір банкноти – 75 x 142 мм;

основний малюнок лицьового боку – портрет Тараса Шевченка;

основний малюнок зворотного боку – зображення будівлі Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Такі 100 грн містять всі звичні елементи захисту банкноти зразка 2014 року, однак на її лицьовій стороні на місці водяного знака нанесена трафаретною печаткою зы спеціальною оптично перемінною фарбою святкова айдентіка – "30 років Незалежності України". Відповідний напис поступово змінює колір при зміні кута нахилу банкноти.

Пам'ятні 500 гривень

Ця банкнота зразка 2015 року також ще з підписом Кирила Шевченка і серії ЯА (той же рік випуску – 2021). Як і 100 гривень, пам'ятні 500 гривень випустять тиражем в 30 тисяч штук.

Кілька фактів:

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розмір банкноти – 75 x 154 мм;

основний малюнок лицьового боку – портрет Григорія Сковороди;

основний малюнок зворотного боку – зображення будівлі Києво-Могилянської академії.

Як і на 100-гривневій пам'ятній купюрі, на банкноті в 500 гривень додатково нанесена святкова айдентіка – "30 років Незалежності України".

Можна замовити через інтернет

Такі пам'ятні банкноти вже доступні в системі онлайн-замовлень. 100 і 500 гривень з особливою айдентікою продаються через інтернет-магазин нумізматичної продукції НБУ і банками-дистриб'юторами:

АТ "Ощадбанк";

АБ "Укргазбанк";

АТ "АБ" РАДАБАНК";

АТ "ТАСкомбанк"

За 100 святкових гривень доведеться викласти 114 гривень, а за 500 – 512 гривень.

Інші пам'ятні банкноти

У 2011 році на честь 20-ї річниці створення НБУ в обіг ввели купюру номіналом 50 гривень. Через 5 років, в 2016 році, до 160-річчя від дня народження українського письменника Івана Франка в світ вийшла пам'ятна банкнота – 20 гривень.

Нагадаємо, в Києві повним ходом йде підготовка до військового парадуз нагоди 30-ї річниці незалежності України. У ньому візьмуть участь більше 5000 військових, 50 літальних апаратів, 400 одиниць зброї та техніки.

Крім того, до 30-річчя незалежності України на НСК "Олімпійський" відбудеться грандіозне музичне шоу. Воно об'єднає в собі сучасне мистецтво, улюблені пісні українців, хореографічний перформанс та інноваційні технології.

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