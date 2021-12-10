З головного забруднювача до найчистішої країни: Китай б'є нові рекорди у "зеленій" енергетиці

Китай розвиває унікальні проекти для виробництва "зеленого" водню / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Найбільша державна нафтогазова компанія в Китаї Sinopec запускає водневий проєкт вартістю 3 млрд. юанів або 470 млн. доларів, який вироблятиме близько 20 тис. тонн. "зеленого" водню на рік.

Про це повідомляє EurAsia Daily і зазначає, що така активна пропаганда "зеленої" енергетики нівелює негативний образ Китаю, який створюється США.

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Такі величезні обсяги "зеленого водню" Китай вироблятиме з використанням електроенергії, що виробляється сонячними батареями.

У північно-східній провінції Китаю Сіньцзян буде збудовано нову електростанцію потужністю 300 МВт, її запуск планується у червні 2023 року. Відразу після запуску станція має виробляти у середньому 618 ГВт/год електроенергії на рік.

Поруч із цією станцією буде побудований завод з виробництва водню з електролізу води, а також резервуар для його зберігання та водневий трубопровід.

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Це підприємство стане першою в КНР промисловою водневою установкою, що працює на фотоелектричній енергії та стане найбільшою у всьому світі.

Зазначається, що після цього Китай може вийти у світові лідери виробництва зеленого водню. Новий завод сприяє ліквідацію 485 тис. тонн викидів вуглекислого газу на рік.

Навіщо Китаю "зелений" водень?

Китай прагне вуглецевої нейтральності і використання "зеленого" водню стане однією з напрямів шляху до її досягнення.

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До цього плану вже підключилися не тільки китайські інвестори, наприклад, німецький хімічний концерн BASF планує збудувати в КНР підприємство. вартістю 10 млрд. доларів.

Запуск підприємства планується вже наступного року і до 2025 року щонайменше половина потреб у електроенергії цього нафтохімічного підприємства забезпечуватиме електроенергія, вироблена з відновлюваних джерел.

У планах Китаю – досягти вуглецевої нейтральності, тобто прийти до "чистого нуля" вже до 2050 року.

Лідер у галузі сонячної енергетики

На цей момент Китай є безперечним лідером в галузі сонячної енергетики і вже зараз на нього припадає понад 35% світових потужностей.

Також великих успіхів у галузі сонячної енергетики досягли:

США;

Австралія;

Японія;

та Німеччина.

А ось Україна явно відстає у цій галузі та займає аж 20 місце у списку, у тому, як розвивається "зелена" енергетика нашій країні, читайте в матеріалі .

"Сьогодні" також писали, які виклики стоять перед українською енергетикою і чому що вплинуло на опалювальний сезон в цьому році.