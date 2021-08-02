Іноземні інвестори у ВДЕ не отримали сигнал від ОП щодо виплати накопичених боргів, – Гончаренко

Також немає чіткої відповіді стосовно державних гарантій для сприяння залученню кредитів для "Укренерго", пояснив нардеп

Іноземні інвестори в сектор відновлюваної енергетики України не отримали сигнал від Офісу президента щодо виплати накопичених боргів та вирішення кризи в галузі.

Про це у Facebook написав народний депутат, співголова міжфракційного депутатського об’єднання "Чиста енергія – здорове довкілля" Олексій Гончаренко, інформує "Главком".

Він повідомив, що після його звернення Офіс президента запропонував Кабміну та фінансовому комітету Ради уважно розглянути розвиток відновлювальної енергетики та державне регулювання ринку електричної енергії.

"Уже готується Інтегрований план боротьби зі зміною клімату та розвитку енергетики до 2030 року, а у ВР зареєстровано законопроєкт, який має законодавчо врегулювати діяльність з накопичення енергії", – сказав Гончаренко.

Водночас він зазначив, що відповіді на питання щодо виплати боргів у секторі зеленої енергетики ОП вирішив уникнути.

"Стосовно коригування тарифу на передачу електроенергії у відповіді йдеться, що за інформацією НКРЕКП, це буде здійснено з урахуванням планової перевірки "Укренерго". Так само і не має чіткої відповіді стосовно державних гарантій для сприяння залученню кредитів для "Укренерго", – пояснив нардеп.

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"Будемо слідкувати за тим, чи стане Кабмін "уважніше розглядати" питання "зеленої" енергетики. Для початку, варто почати виконувати зобов'язання перед інвесторами!" – додав Гончаренко.

Нагадаємо, Кабінет міністрів на початку червня зареєстрував законопроєкт №5600 про внесення змін до Податкового кодексу, яким, серед іншого, пропонується ввести акцизний збір на зелену енергію в Україні за ставкою 3,2%. 1 липня цей законопроєкт був підтриманий у парламенті в першому читанні.

5 липня профільні асоціації відновлюваної енергетики заявили, що наміри Кабміну ввести акцизний збір на зелену електроенергію є порушенням наданих раніше гарантій державою і порушенням зобов'язань перед міжнародними інвесторами, і тому ця норма має бути виключена із законопроєкту №5600 про внесення змін до Податкового кодексу України.

Наприкінці червня ЄБРР, Чорноморський банк торгівлі і розвитку, Нідерландська фінансова компанія розвитку, Інститут фінансування розвитку, а також Секретаріат Енергетичного співтовариства написали листа на адресу голови Верховної Ради Дмитра Разумкова. Вони підкреслили, що можливе використання акцизного збору на виробництво електроенергії з відновлюваних джерел в Україні суперечить цілям ЄС по декарбонізації, загрожує планам країни щодо інтеграції з європейською енергосистемою, і тому ця норма має бути переглянута.

За даними ЗМІ, через кризу в енергетиці постраждали щонайменше 4 іноземні компанії Scatec (Норвегія), VR Capital (США), Modus Energy (Литва), TIU Canada (Канада).

На думку співзасновника Української асоціації відновлюваної енергетики Ігоря Тинного, Офіс президента України примушує прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля постійно погіршувати умови ведення бізнесу для іноземних та внутрішніх інвесторів у відновлювану енергетику.