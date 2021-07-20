Інерція "дорогої нафти" закінчилася. Як зміняться ціни на дизель і бензин

Експерти розповіли сайту "Сьогодні", що найближчим часом підвищення цін чекати не варто

Експерти вважають, що протягом тижня ціни на бензин не підвищать / Фото: AFP, Сьогодні

В Україні ніякого руху цін по бензину і ДТ до кінця тижня не варто очікувати, адже для помітного підвищення немає ніяких підстав.

Про це сайту "Сьогодні" розповіли аналітик "Консалтингової групи" А-95 "Ігор Єгозаров, заступник директора Науково-технічного центру "Психея" Геннадій Рябцев і експерт ринку скрапленого газу Артем Куюн.

За словами Геннадія Рябцева, можливі невеликі коректування вгору в окремих регіональних мережах, де вартість нижча від середньоринкової, але в опті на кордоні ціни не тільки стабілізувалися, але і намічається тренд на їх зниження.

"Інерція "дорогої нафти" закінчилася, тобто паливо з нафти по 75 і вище доларів за барель вже продано, і тепер на зарубіжний ринок надходить більш дешеве пальне. Буде цікаво, як відреагує ринок, якщо нові розраховані Кабміном ціни виявляться нижче попередніх. Поки вони було тільки вище, і трейдери охоче слідували рекомендаціям уряду", – говорить Рябцев.

Ігор Єгозаров також прогнозує, що ніякого руху цін по бензину і ДТ до кінця тижня не варто очікувати.

Водночас Артем Куюн вважає, що за тиждень може бути подорожчання ще на 30-40 коп./л, разом за два тижні на гривню або майже на 7%.

Також ми писали про те, що в Україні на минулому тижні ціни на паливо знову злетіли – вартість бензину зросла в середньому на 40 копійок, а дизпаливо подорожчало на 18 копійок.

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