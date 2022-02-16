Імпорт зменшиться? Чому Україна від'єднається від енергосистем Росії та Білорусі

В Україні проведуть тест енергосистеми / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

Щоб перевірити, наскільки енергосистема України є незалежною, на три дні планують від'єднатися від енергосистем Росії та Білорусі.

Про це заявила під час телемарафону перший віце-прем'єр-міністр, міністр економіки України Юлія Свириденко.

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"Україна проведе тест на свою енергетичну незалежність. Ми на три дні відʼєднаємося від енергосистем Росії та Білорусі і доведемо собі та Європі, що ми здатні самостійно запезпечити собі енергонезалежність", — сказала Свириденко.

Також міністр економіки заявила про намір уряду зменшити імпорт газу.

Ціна на газ в Європі різко впала

Спотова ціна природного газу у Європі опустилася нижче 900 доларів за тисячу кубометрів 15 лютого, після різкого стрибка вгору 14 лютого.

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Після новин про початок відведення російських військ від кордонів України вартість газу сягнула позначки 857 доларів. Натомість два дні тому, 14 лютого, цей показник був вище 1000 дол.

Причиною цього експерти назвали напругу на українсько-російському кордоні, а в Європейській комісії стверджують, що нормалізації цін у 2022 році чекати не варто.

Нагадаємо, що наприкінці січня запаси природного газу у підземних сховищах Євросоюзу впали нижче 40%, що є рекордом за останні кілька років.

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