"І таке ми можемо!" Пасажирка "Укрзалізниці" отримала "сюрприз" у багажному відсіку

"Укрзалізниця" тримає залишки вугілля у відсіках для багажу / Фото: Колаж: Сьогодні

Пасажирка "Укрзалізниці" знайшла залишки вугілля у відсіку для багажу у вагоні й не змогла покласти валізу на брудну поверхню.

Про це повідомив один з користувачів Facebook і додав фото.

Реклама

"І таке ми можемо!" – прокоментував чоловік.

Як він далі пише, дівчина звернулася до провідниці у цьому вагоні, і та пояснила, що таким чином вони зберігають паливо для опалення потяга.

Здивованій пасажирці запропонували пакет для її багажу, а в коментарях якийсь користувач написав, що в "Укрзалізниці" взагалі немає окремого місця для зберігання вугілля.

Реклама

Нові ланчбокси "Укрзалізниці"

21 грудня "Укрзалізниця" розпочала продаж трьох оновлених варіантів "ланчбокса" – дитячого меню, м’ясного ланчбокса та вегетаріанського.

Вартість одного такого дорожнього перекусу становить 150 грн. Варіанти харчування розроблені разом з WOG Cafe и Do&Co, а також рухом UAnimals.

Придбати набір можна у самому потязі або купуючи квитки онлайн.

Реклама

"Сьогодні" розповідали, як повернути залізничні квитки та отримати свої гроші, а також писали, що "Укрзалізниця" запустила нову функцію для українців.