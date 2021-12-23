Холодна війна та космічне протистояння: що чекає світ у 2022 році

Розбираємо обкладинку The Economist на 2022 рік / Фото: The economist, Колаж: Сьогодні

Обкладинку останнього у році випуску журналу The Economist прийнято вважати своєрідним прогнозом на наступний рік. На обкладинці ці прогнози зашифровані у своєрідні колажі-ребуси, які кожного року намагаються розгадати експерти.

"Сьогодні" також поспілкувались з фахівцями і готові розказати вам, що вони побачили на обкладинці і чого чекати світу та Україні наступного року.

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Між Китаєм та США буде "торгова війна" / Фото: The economist

Торгівельна війна Китаю та США

За словами економіста та політолога Олексія Куща, цьогоріч обкладинку розшифрувати не так складно і основні проблеми є досить зрозумілими.

Кругла форма колажу означає земну кулю, а з різних боків можна побачити президента США Джо Байдена та китайського лідера Сі Цзіньпіня.

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"Китай вже випереджає Америку у торговельному потенціалі, а найближчим часом може перегнати і у сфері озброєння та воєнних технологій, тож для США це виклик", – каже експерт.

Олексій Кущ наголошує, що стати багатшими за Сполучені Штати – це своєрідна "китайська мрія".

Таку думку підтримує і президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко.

"Торговельна війна між Китаєм і Сполученими Штатами продовжується, хто виграє, а хто програє – важко сказати. Це конфлікт на триліони доларів, навіть не на мільярди і ніхто поступатись не буде", – каже аналітик.

Пандемія триває

Член економічного дискусійного клубу Олег Пендзин вважає, що іншим основним меседжом обкладинки є натяк на продовження пандемії, яка гальмуватиме економічний розвиток і надалі.

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Вплив пандемії на економічні процеси буде надзвичайно руйнівним і кількість нових штамів зростатиме.

Про те, що пандемія не відступить нам підказують великі мікроскопи, хаотичні зображення вірусів, шприців для ін’єкцій та флаконів.

"Перша ознака наступного року – це продовження всіх карантинних обмежень та нових локдаунів. По великому рахунку, немає значення, чи є економічне протистояння між американцями і китайцями, що буде з енергоносіями, адже пандемія знаходиться в іншій площині," – каже Пендзин.

А от Олексій Кущ у зображенні шприця бачить не лише натяк на вакцинацію або продовження пандемії, а і те, що настане нове сторіччя біологічних загроз, які тепер стануть довічними супутниками людства.

На думку економіста, це означає трансформації геополітики у біополітику. Про перехід до нового технологічного укладу економісту говорять сучасні мікроскопи на зображенні.

До чого тут "вітряки"?

Важко не помітити у цьому червоно-сірому колажі великі вітрогенератори, які виробляють електроенергію, використовуючи силу вітру.

Це ніщо інше, як так званий "зелений перехід", каже Олексій Кущ. Тобто відмова від традиційних енергоносіїв на користь відновлювальних джерел енергії.

За альтернативною енергетикою – майбутнє, впевнений Олександр Охріменко і рано чи пізно вона витіснить звичні джерела енергії, як то газ чи нафта.

"У наступному році буде надзвичайно багато дискусій з цього приводу, одні будуть наполягати збільшити видобуток нафти, а інші на переході до альтернативних джерел енергії", – каже Охріменко.

Ну і звичайно – це відображає ціни на газ у Європі, які продовжать зростати або принаймні залишатимуться дуже високими, заявив член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

Криві динаміки

У вигляді тла на колажі видно ламані динаміки росту та падіння. Економіст Олексій Кущ зауважив, що вони знаходяться, як на частині з китайським лідером, так і поруч з Байденом.

"Ми бачимо, що криві відрізняються. Поруч із США так званий "боковий тренд", тобто уповільнення, без серйозних стрибків, а от поруч із Китаєм – навпаки, тобто можна очікувати якихось серйозних фінансових потрясінь", – розповідає експерт.

Арктика і космос

Олексій Кущ зазначає, що позаду лівого вітряка можна побачити обриси Арктики, що свідчить про те, що протистояння найбільших держав світу буде розгортатись в контексті арктичних ресурсів:

природних;

транспортних;

логістичних;

економічних;

торговельних.

У центрі ми бачимо певну космічну символіку, яка, за словами аналітика, свідчить про те, що космос стане ареною боротьби між державами, зокрема і ареною військового протистояння.

Раніше "Сьогодні" створили для вас деякі прогнози на 2022 рік, наприклад, що буде у наступному році з курсом долара та які ризики чекають світову та українську економіку.