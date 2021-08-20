Холодна весна і шкідники зіпсували врожай яблук – наскільки злетить ціна

Ціна на яблука знову може злетіти. Колаж "Сьогодні"

У 2021 році ціна на яблука може піднятися до 30-35 гривень за кілограм. Однак торішньої вартості в 50 гривень за кілограм фруктів не має бути, кажуть експерти.

Деякі фермери втратили значну частину врожаю ранніх сортів через холодну весну і шкідників. Однак сподіваються, що пізніх яблук вдасться зібрати набагато більше.

Ранні "Білий налив", "Слава переможцям" і "Селеста"

На українських прилавках з'являються ранні сорти яблук, а покупці придивляються до цін. Українці добре пам'ятають торішній дефіцит, коли кілограм бананів коштував 27 гривень, а вітчизняних яблук – мало не 50.

У одного з аграріїв в Мізяківських Хуторах Вінницької області на 20-ти гектарах землі тисячі яблунь усипані плодами. Планує зібрати 500 тонн. Незважаючи на вражаючу цифру, низьких цін зараз чекати не варто, каже агроном.

"Ціна на яблуко цього року має бути високою. Недобір урожаю, не всі сорти цьогоріч віддаються на всю потужність", – стверджує Руслан Заїка.

Каже, всьому виною холодна погода навесні, а також шкідники. Незважаючи на це, на столичних прилавках вже реалізують перші сезонні яблука:

"Вільямс", "Селеста" і "Єлизавета" приїхали з Вінницької області. На ринку в Києві продають, як мінімум, за 25 гривень за кілограм.

Купити можна вже і "Білий налив", "Славу переможцям" і "Приму". Ціни коливаються від 25 до 30 гривень за кіло.

Вся надія на пізні сорти

Деякі вінницькі фермери втратили близько 70% врожаю ранніх яблук. Аграрії сподіваються, що пізні сорти яблук не підведуть.

Навіть з урахуванням не зовсім вдалого раннього врожаю, такого дефіциту, як минулого року, коли кілограм бананів коштував майже вдвічі дешевше за вітчизняні яблука, не буде, каже економіст Олег Пендзин. Хоча несприятлива погода і шкідники додали клопоту, цьогоріч урожай таких фруктів на 20-30 відсотків більший, ніж минулого року.

"Щойно у нас закінчиться період збирання яблук, ми їх покладемо в сховища. Треба бути готовими до того, що ціна на яблука піде вгору, однозначно. Я думаю, що в реальній дійсності ми будемо спокійно бачити яблука і по 30, і по 35 гривень за кілограм. Це десь жовтень-листопад", – прогнозує експерт.

Ранні яблука зберегти на зиму не вдасться, а ось пізні сорти – цілком. Тримати їх можна в погребі чи підвалі, або на стелажах. Головне, щоб в приміщенні була хороша вентиляція, невисока температура і ніякої зайвої вологи. Тримати яблука можна в коробках або контейнерах. А кожен шар прокласти папером.

Цікаво, що в березні Україна опинилася в списку країн з найнижчими цінами на продукти харчування. За даними продовольчої організації ООН (ФАО), чи не найдешевшими в світі назвали українські яблука.

До речі, в Австралії на збір врожаю яблук відправляють роботів. У них спеціальні камери, які за допомогою впроваджених алгоритмів сканують дерева в саду.

Фрукти робот зриває спеціальним м'яким захопленням з пневматичним приводом і чотирма пальцями. Після того, як яблуко зірване, воно всмоктується в спеціальний відсік. Вчені кажуть, що плід взагалі не пошкоджується.