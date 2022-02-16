Хаос та постійні затори: як Київ може перетворитися на "небезпечне гетто"

Українським містам потрібна реформа / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Наразі в Україні діяльність 20% компаній-девелоперів ґрунтується не тільки на отриманні прибутку, а й на створенні умов для комфортного життя всіх містян. І це є запорукою успіху містобудівної реформи.

Про це "Сьогодні" розповів очільник Concept Group Михайло Підвисоцький.

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За його словами, у 2022 році реформування містобудівної діяльності разом із законодавчим захистом інвесторів – покупців житла може радикально змінити правила гри на ринку девелопменту, а саме: знищить корупцію, створить належні умови для розвитку будівельної галузі.

"Лідери ринку чудово розуміють, що через хаотичну забудову у найближчому майбутньому Київ може перетворитися на екологічно небезпечне гетто, затиснуте зашморгом автомобільних корків", – зазначив експерт.

Зауважимо, що ця проблема актуальна не лише для столиці Україні, а й загалом для великих міст, де кількість приїжджих, а відповідно, і запитів на квартири збільшується.

Як чинити забудовникам

На думку Підвисоцького, забудовникам варто орієнтуватися не лише на потреби людей в новому житлі, а й на його енергоощадність та екологічність. Також слід брати активну участь у розвитку транспортної та інженерної інфраструктури, долучатися до створення нових парків, скверів та інших інфраструктурних об’єктів для всіх містян.

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"Великим компаніям цілком до снаги витрачати частину отриманого прибутку від реалізації власних житлових комплексів на розвиток потреб міста, соціальні та інфраструктурні проєкти. У найближчі 2-3 роки для лідерів будівельного ринку саме така стратегія власного розвитку через сталий розвиток міста може стати найбільш перспективною та бути необхідною умовою для ведення бізнесу", – наголосив очільник Concept Group.

Експерт вважає, що в сучасному девелопменті замало створити "обгортку" майбутнього ЖК. Важливо також долучатися до соціальних ініціатив, спрямованих на збереження пам’яток архітектури, екології міст, створення нових життєвих просторів тощо.

Яке житло українці купуватимуть у 2022 році

ЖК категорій "комфорт" та "комфорт+" — основні забаганки українців на ринку первинного житла. Понад 70% покупців зацікавленні в придбанні оселі саме в сучасних концептуальних житлових комплексах.

У потребі такі характеристики:

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будівництво з якісних матеріалів та використання якісного внутрішнього технічного оздоблення;

та використання якісного внутрішнього технічного оздоблення; облаштування презентабельного лобі в будинках, створення об’єктів соціально-побутової інфраструктури на перших поверхах ЖК;

створення об’єктів соціально-побутової інфраструктури на перших поверхах ЖК; облаштування території для дозвілля та відпочинку;

наявність поблизу ЖК рекреаційних зон (парків, лісів, озер).

Нагадаємо, Державна податкова служба зобовʼязана відтепер перевіряти дані фізичних осіб – покупців нерухомості (ПІБ, номер паспорта та ідентифікаційного коду) перед оформленням ними майнових прав.

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