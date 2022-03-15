Загрожує економічна криза: як війна Росії в Україні вдарить по всьому світу

До зруйнованих міст додасться ще й світовий економічний спад / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Війна Росії в Україні та західні санкції проти агресора позначаться на світовій економіці. На сьогодні економісти виділяють два основні ризики – зростання цін на енергоносії через можливе ембарго на російські нафту і газ, а також продовольчу кризу, адже Україна та Росія є великими експортерами зернових.

"Сьогодні" разом з експертами розбиралися, якою може бути нова фінансова криза.

Реклама

Як 50 років тому

Нинішню геополітичну ситуацію економісти порівнюють із початком 70-х, коли через протистояння арабських країн та Ізраїлю почалася Нафтова криза.

"У світі була досить велика кількість потужних криз: це і Велика депресія, і Велика рецесія, і, звичайно ж, багато не настільки відомих широкому загалу, наприклад, Нафтова криза 1973 року. Саме на неї схожа поточна ситуація. Тоді арабські країни різко скоротили експорт нафти через підтримку західними країнами Ізраїлю під час "Війни судного дня", – пояснює аналітик TeleTrade Сергій Родлер.

Це був дуже серйозний удар по американцях: уряд навіть рекомендував населенню користуватися автомобілями лише у разі потреби, а також скасував частину авіарейсів.

"Після цієї кризи було зроблено висновки і, зокрема, було сформовано резервний нафтовий фонд країни. Проте нас має більше цікавити, що сталося після зростання нафтових цін, а саме стагфляція – розгін інфляції на тлі зростання вартості сировини в умовах економічного спаду", – говорить Сергій Родлер.

Зерно стане золотим

Через те, що Україна ризикує зібрати поганий урожай, Росія взагалі опиниться відрізаною від світового ринку. А наш уряд може обмежити експорт зерна, на світових біржах уже подорожчали ф'ючерси на зернові. За оцінками Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО), світові ціни на харчові продукти та корми можуть зрости більш ніж на 20% через війну в Україні.

Але в цьому може бути наш порятунок. Щоб запобігти цьому, до тиску на Росію може приєднатися Китай.

Реклама

"Китай вкрай стурбований своєю продовольчою безпекою. Україні потрібно терміново посилити пекінський вектор зовнішньої політики. Якщо нам вдасться підписати з Пекіном спеціальну продовольчу декларацію у воєнний час і забезпечити посівну, ми отримаємо ще один інструмент тиску на РФ. Причому тиску з боку Китаю, а не лише Заходу", – каже економіст Олексій Кущ.

Як це позначиться на споживачеві

Експерти кажуть, що від нової світової фінансової кризи можуть постраждати усі країни без винятку. І доброго рішення тут не буде.

"Уряди звикли боротися з подібними проблемами самотужки: для контролю споживчих цін проводиться жорстка монетарна політика, а для стимулювання ВВП – м'яка. Стагфляція змушує робити неприємний вибір і жертвувати чимось одним. У 1970-х зростання цін у США склало 10%, а безробіття досягло 7,6%. За нейтральними оцінками у 2022 році інфляція в США може досягти 10%, тоді як безробіття зараз перебуває на позначці 4%", – продовжує Сергій Родлер.

Ризики вкрай серйозні: спочатку інфляції сприяли проблеми в ланцюжках поставок, які виникли через пандемію, після чого почали зростати сировинні ціни.

"І це відбувається в умовах постійних ризиків закриття портів на карантин через нові сплески коронавірусу. Ось буквально щойно з'явилася новина про закриття на карантин китайських фабрик Foxconn, де зайнято близько 200 тисяч людей, і нових заходів безпеки в гонконгських портах, які будуть затримувати відвантаження товарів. Доларова інфляція б'є сильно по всьому світу, тому що основний товарообіг відбувається саме в американській валюті. У таких умовах національні валюти та національні економіки просто не мають шансів", – каже Родлер.

Відчують кризу на собі й українці. До зруйнованих міст додасться ще світовий економічний спад.

Реклама

"Якщо говорити про конкретні наслідки для України, то це, безперечно, розгін інфляції до нових рекордів і пікірування курсу гривні, що чинитиме тиск на вітчизняне виробництво. Ще до війни виробнича інфляція досягла 62%, що в нових умовах уявити поки що неможливо", – резюмує Сергій Родлер.

Раніше ми писали про те, які галузі економіки активно розвиватимуться в Україні після війни. Про те, як правильно розпоряджатися грошима під час війни, читайте тут.