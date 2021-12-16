Гривня продовжує стрімко падати: НБУ розрахував новий курс долара

Долар знову подорожчав / Фото: Колаж: Сьогодні

Національний банк України (НБУ) на четвер, 16 грудня, розрахував такий офіційний курс гривні до основних іноземних валют:

1 долар США – 27,2 грн;

1 євро – 30,61 грн;

1 злотий – 6,62 грн;

10 російських рублів – 3,67 грн.

Порівняно з попереднім банківським днем курс долара зріс на 2 копійки, а євро – на 9. Курс злотого зріс на три копійки, а російські рублі стали дорожчими на одну копійку.

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Що буде з курсом далі?

Як розповів керівник відділу аналітики ДК Forex Club Андрій Шевчишин, найближчим часом гривня продовжить ослаблення до 27,2 грн за долар.

Курс може піти навіть нижче, якщо нерезиденти будуть активними, а Нацбанк навпаки пасивнішим. Після закриття торгів ринки слідкуватимуть за результатами засідання ФРС США, оскільки воно може вплинути на світові фінансові ринки та українську національну валюту.

Раніше "Сьогодні" разом з експертом розбиралися, що вдарить по курсу перед Новим роком, а також писали, що краще – купувати чи продавати валюту.