Державна регуляторна служба не погоджувала введення нового акцизу на зелену енергію – УВА

Законопроєкт про внесення змін до Податкового кодексу Кабінет міністрів зареєстрував на початку червня

Проект закону №5600 про введення нового акцизу для зеленої енергії станом на кінець липня не отримував погодження Державної регуляторної служби (ГРС).

Про це повідомила Українська вітроенергетична асоціація з посиланням на лист ГРС, інформує Politeka.

"Підготовлений урядом проєкт закону (№5600 – ред.) прямо порушує взяті перед інвесторами в ВДЕ зобов'язання в рамках підписаного меморандуму про взаєморозуміння та фактично скорочує розмір "зеленого" тарифу на додаткові 3,2%, законопроєкт досі не отримав погодження Державної регуляторної служби України", – йдеться у заяві асоціації.

В асоціації заявили, що проєкт закону, яким передбачено незаконне, на її думку, введення акцизного податку на зелену енергію навіть не надходив у ГРС, що є порушенням Закону "Про засади державної регуляторної політики".

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"Українська вітроенергетична асоціація звернулася до ГРС з проханням довести до відома профільний Комітет Верховної Ради України (Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики) про неможливість його розгляду, схвалення та, відповідно, винесення на розгляд Верховної Ради України та здійснення всіх інших/подальших дій в рамках законотворчої процедури, без врахування рішення Державної регуляторної служби України щодо регуляторного впливу зазначеного проекту закону", – йдеться в повідомленні УВА.

Нагадаємо, Кабінет міністрів на початку червня зареєстрував законопроєкт №5600 про внесення змін до Податкового кодексу, яким, серед іншого, пропонується ввести акцизний збір на зелену енергію в Україні за ставкою 3,2%. 1 липня цей законопроєкт був підтриманий в парламенті у першому читанні.

5 липня профільні асоціації відновлюваної енергетики заявили, що наміри Кабміну ввести акцизний збір на зелену електроенергію є порушенням гарантій, наданих раніше державою, і порушенням зобов'язань перед міжнародними інвесторами.