Гороховський: "Перестаньмо купувати ці ср*ні долари! Від війни вони не врятують нас"

Олег Гороховський закликав не купувати долари за теперішнім курсом / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні, monobank

Співзасновник Monobank Олег Гороховський закликав українців не купувати масово долари по теперішньому курсу.

Про це він заявив у Telegram.

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Гороховський каже, що незалежно від того, буде війна чи ні, чи болюче вдарить по економіці країни і по її людях курс трохи нижче 30 грн, нашим "доброзичливцям" це "на руку". Ослаблена Україна вигідна всім: і Заходу (який забирає звідси працездатне населення і диктує нам умови чи поради), і Росії, яка всіма силами пояснює своїм громадянам, що "сито жити в монархії краще, ніж у вільній банановій республіці".

"Проте є одне "але". Слабка Україна не вигідна нам з вами. Тут наша Батьківщина, наша земля, тут ростуть наші діти і живуть наші батьки, тут ми радіємо і сумуємо, нікуди не хочемо їхати і нікого не збираємось боятися. Ми самі хочемо вирішувати, як нам жити, і що вибирати", — написав Гороховський в Telegram.

"І якщо ми вже готові зі зброєю іти і захищати свою Батьківщину і ризикувати своїм життям, то чому б нам не ризикнути найменшим — "примарною втратою на курсі" — і не підтримати самих себе", — додав він.

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Олег Гороховський закликав українців не купувати долари, адже, він переконаний, що в разі початку війни, вони не врятують жодного з нас.

Кинулися купувати долари у Monobank

27 січня Monobank помилково встановив курс долара, де різниця між купівлею та продажем становила 76 коп, а це значно краще, ніж на ринку загалом.

Менеджер, що відповідає за валютні курси, помилково вартість купівлі долара зазначив як 28,79 грн, а продажу – 28,03 грн.

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"Солодкий" курс простояв 25 хвилин. Українці купили доларів на 4,5 млн грн, а збитки від помилки становили 150 тис. грн.

Раніше ми розповідали, що Monobank попередив про випадки шахрайства, повʼязані зі створенням різних платформ нібито від банку.

Разом з експертами ми також розбиралися, як вторгнення Росії в Україну завдасть удару по курсу долара.