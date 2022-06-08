Гниють прямо на очах! Які автомобілі насамперед піддаються корозії

Іржа робить кузов автомобіля дірявим / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Іржа — одна з головних проблем деяких автомобілів, адже вона робить кузов в буквальному сенсі дірявим. Недобросовісні виробники, намагаючись зекономити, подекуди використовують дешевші та менш якісні матеріали, що, власне, і спонукає до утворення іржі на нових транспортних засобах.

Коли це стосується автомобілів, яким 20 років, то це нікого не здивує, але буває іржа покриває автомобілі, які недавно придбані. Аutounited підготував список таких марок.

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Mazda 6 II

Зазвичай (як і в першого, так і в другого покоління) власники атомобіля стикаються з корозією в таких місцях:

Задні крила – зазвичай в цьому місці з’являється спочатку рудний наліт. Передні крила – в цьому випадку корозія атакує злиття крила з порогом. Дах – дрібні камінці, галька, вдаряючись об занадто тонку фарбу кузова, викликають мікропошкодження. Потім вода, яка реагує з металом, стає причиною появи іржі.

Renault Logan

Виробник моделі використовував старовинну дешеву техніку Renault, для того щоб знизити собівартість автомобілів. Найчастіше корозія трапляється у таких місцях:

Ходова частина – у крайніх випадках це може бути небезпечно, тому що, наприклад, можуть заіржавіти навіть задні амортизатори. Кузов – зазвичай спочатку іржавіють місця навколо заливної горловини під кришкою бензобака. Підкапотний простір – одне з найважчих для ремонту місць. У деяких випадках, щоб зупинити іржу під капотом, доведеться вивішувати двигун.

Hyundai i30 I

Відгуки власників автомобілів свідчать, що ця модель дійсно схильна до корозії, мова йде про автомобілі 2010 або 2011 року випуску.

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В цих місцях зазвичай зʼявляється корозія:

Кришка багажника – іржа зазвичай з’являється навколо 3-го стоп-сигналу і по краях щитка, а також поруч з номерним знаком. Двері передні і задні – корозія часто утворюється під прокладками і на з’єднаннях. Також іржу можна знайти внизу дверей, по краях. Пороги і шасі – у доповнення до корозії, яка з’являється на порогах і закритих профілях, вона також з’являється на компонентах шасі.

Geely Emgrand X7

Китайський кросовер Geely Emgrand X7 першого покоління іржавіє вже через рік.

Мова йде саме про моделі 2011-2013 років.

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Які автомобілі українці найчастіше ввозять з Європи

За час дії законопроєкту, що звільнив від сплати ПДВ, акцизного збору та ввізного мита на легкові авто, в Україну ввезли 111 тис. підтриманих машин.

Частка автомобілів двадцятих років випуску серед усієї кількості становила лише 1,3%. Середній вік імпортованих із квітня по травень авто з пробігом становить 14 років.

Найчастіше в Україну з-за кордону привозили авто таких марок:

VOLKSWAGEN Passat – 7020 шт;

VOLKSWAGEN Golf – 6 тис. 510;

RENAULT Megane – 5 тис. 716;

SKODA Octavia – 4 тис. 558 шт;

FORD Focus – 3023 шт;

VOLKSWAGEN Touran – 2 тис. 882 шт;

AUDI A6 – 2 тис. 813 шт;

AUDI A4 – 2 тис. 770 шт;

OPEL Zafira – 2665 шт;

OPEL Astra – 2518 шт.

Нагадаємо, що з 2 червня мережа UPG також змінила правила відпуску пального.

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