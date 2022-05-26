Де жити після війни: українцям запропонують новий варіант вирішення житлових проблем

Для вимушених переселенців можуть орендувати тимчасове житло / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Відновлення зруйнованого житла та будівництво нових будинків для українців, які втратили житло через війну, може зайняти багато часу і вимагатиме великих інвестицій. Тому влада розглядає варіант із орендою житла.

Про це сказав у коментарі Економічній правді глава Офісу президента Кирило Тимошенко.

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До розробки алгоритму оренди задіяні учасники ринку. Переговори з представниками влади вже тривають.

"Розглядатимемо всі варіанти", – сказав Кирило Тимошенко.

При цьому в Офісі президента не відмовляються від будівництва нового житла та купівлі готових квартир. Так влада хоче вирішити проблеми українців, які роками стоять у черзі на отримання житла.

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Житло для переселенців

Держава вже збирає дані про втрачене житлі. Крім інформації про стан будівлі, слід уточнити, чи має людина, де проживати тимчасово. Водночас, зруйновані будівлі слід розділити на категорії:

повністю зруйновані;

потребують реконструкції;

потребують капремонту.

"Сьогодні" вже писали, яку концепцію тимчасового, але якісного житла для переселенців пропонують архітектори. Також ми розповідали, за скільки зараз можна купити квартиру на околицях Києва.