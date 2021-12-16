"Газпром" прокачав рекордно маленькі обсяги газу через Україну – що це означає

РФ прокачала рекордно мало газу через Україну цього року / Фото: Колаж: Сьогодні

Обсяг прокачування газу через Україну російською компанією "Газпром" у 2021 році майже на 30% менше, ніж у 2020-му, та на 45% менше, ніж у 2019 році.

Про це заявив гендиректор Оператора ГТС України Сергій Макогон на своїй сторінці у Facebook.

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Так Макогон відреагував на заяву "Газпрому" про те, що монополіст виконав свої транзитні зобов’язання на цей рік, прокачавши 40 млрд кубометрів блакитного палива.

За словами глави Оператора ГТС, цьогоріч обсяг прокачування "Газпромом" газу в європейські країни стане мінімальним за останні 6 років і становитиме 145 млрд куб. м, тоді як континент скувала потужна енергетична криза.

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"Ціна на газ у ЄС вже перевищила 1500 доларів, і це є результатом небажання РФ збільшувати постачання у ЄС, доки не буде сертифікований "Північний потік – 2". Маю надію, що такий шантаж не пройде і Європа зробить відповідні висновки щодо зменшення залежності від енергоресурсів з РФ", – написав Макогон.

Він також нагадав, що потужність ГТС України сягає 145 млрд куб. м і цього повністю достатньо, щоб забезпечити весь експорт блакитного палива до Євросоюзу без додаткових газопроводів.

Навіщо Путіну "Північний потік – 2"?

За словами політолога Олега Саакяна, російський газопровід вирішує одразу три проблеми Путіна, головна з яких – зробити РФ повністю незалежною від транзиту через Україну.

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Це фактично розв’яже Кремлю руки в українському напрямку. Інші переваги "Північного потоку – 2" для Путіна – забезпечення ще більшої інтеграції з фінансово-промисловими групами Німеччини та великий прибуток від продажу блакитного палива.

Для України цей проєкт є вкрай небезпечним, вважає експерт, оскільки спрямований на повне позбавлення її транзиту.

"Сьогодні" разом з експертом також розбирались, що думає про кремлівський трубопровід Володимир Зеленський, та розповідали, що проти "Північного потоку – 2" готують США і Німеччина.