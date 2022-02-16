"Газпром" не потрібен? Європа знайшла альтернативу російському газу

Європа хоче зменшити залежність від РФ / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

Європейський Союз розглядає можливість зменшення поставок газу з Росії на тлі загрози широкомасштабного вторгнення на територію України.

Про це заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен, пише агентство Reuters.

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За її словами, Європа перебуває у досить безпечній ситуації, про це свідчать їх моделі на випадок часткового порушення або подальшого скорочення поставок газу "Газпромом".

Фон дер Ляйен наголосила, що Європа веде переговори з США, Катаром, Єгиптом, Азербайджаном, Нігерією та Південною Кореєю, щодо можливості поставок скрапленого і природного газу.

Голова Єврокомісії також заявила, що ЄС зацікавлений у зниженні своєї енергозалежності від Росії.

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Що відбувається з цінами?

Тим часом спотові ціни на блакитне паливо другий день поспіль летять вниз. Станом на 16 лютого, вартість березневих ф’ючерсів опустилась нижче 800 доларів за тис. кубів – 791,36 дол.

Ще 15 лютого вартість природного газу становила 857 доларів за тис. кубометрів, тоді ціни обвалились після заяв про відведення військ від українського кордону.

А от 14 лютого навпаки, спостерігався стрімкий ріст ціни на тлі панічних заяв про російське вторгнення.

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"Сьогодні" також писали, чи загрожує Україні дефіцит газу та розповідали, які запаси блакитного палива залишились у ЄС.