Феросплавний завод попросив суд залучити на свою сторону НАБУ в спробах оспорити закриття "Роттердам+"

Адвокат НЗФ попросив суд дозволити детективам НАБУ брати участь у судовому процесі на стороні позивача

Адвокати Нікопольського заводу феросплавів попросили Вищий антикорупційний суд залучити на свою сторону детективів НАБУ при розгляді їхнього позову проти закриття справи "Роттердам+".

Про це заявили адвокати НЗФ під час засідання ВАКС 16 липня, передає кореспондент, присутній у залі суду.

Адвокат попросив суд дозволити детективам Самойленко та Романюку разом із ним брати участь у судовому процесі на одній стороні в якості позивача.

Такі дії представників Нікопольського феросплавного заводу можуть свідчити про повну координацію дій детективів і адвокатів феросплавних заводів.

Раніше ЗМІ повідомляли, що НАБУ фактично призупинили розслідування справ "Приватбанку", "Укрнафти" і Державіаслужби, в яких фігурували компанії і посадові особи, афілійовані із цими заводами.

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Раніше повідомлялося, що 20 травня новий прокурор САП вчетверте закрив справу "Роттердам+". Перший раз справа була закрита ще 27 серпня 2020 року. Потім аналогічні рішення приймалися в січні і березні 2021 року.

Ці рішення також були підтверджені Офісом генерального прокурора і Вищим антикорупційним судом України.

Розслідування справи "Роттердам+" тривало понад 4 роки. За цей період було проведено більше ніж 10 державних і міжнародних експертиз, які підтвердили економічну і юридичну обгрунтованість формули.

Відповідно, у ході розслідування не було виявлено ані збитків від дії формули, ані потерпілих.