Євро опинився під загрозою! Чому популярність валюти різко падає

Євро поступово слабшає / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Євро до долара США втрачає за день уже понад 1%. На тлі зростання безробіття і високої інфляції активи єврозони не такі привабливі для інвесторів, як і сама валюта.

Про це в ексклюзивному коментарі розповів аналітик RoboForex Андрій Гойлов.

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Зниження популярності євро може бути викликане тим, що ЄЦБ не поспішає наслідувати приклад ФРС і підвищувати ставки. Французька фінансистка Крістін Лагард (Christine Lagarde) заявила, що ЄЦБ почне підвищувати відсоткові ставки лише через деякий час після того, як завершить купівлю активів. Судячи з прес-релізу, це відбудеться не раніше за III квартал.

Що буде з євро в Україні

В Україні ж попит на єдину євро валюту зберігається через слабкість гривні.

Не секрет, що через купівлю "військових" ОВДП НБУ проводить її "приховану" емісію. У короткостроковій перспективі це компенсується надходженнями макрофінансової допомоги від ЄС та США. Однак у разі продовження активних бойових дій масштабна девальвація української національної валюти є практично неминучою, — говорить експерт.

З цієї причини євро користуватиметься популярністю у бізнесу та населення. Проте темпи його зміцнення можуть бути значно меншими, ніж у долара США.

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Тому "левову частку" у заощадженнях краще відвести саме американському долару. Нещодавнє рішення НБУ спростити торгівлю готівкою іноземними валютами може призвести до незначного зміцнення гривні. Це хороша можливість купити євро за вигідним курсом, якщо цього активу у вас ще немає, — зауважив Гойлов.

Українцям дозволити купувати долар

З 14 квітня банки зможуть продавати населенню готівкову іноземну валюту. Заборону на продаж безготівкової валюти поки не зняли.

Так, іноземну валюту банкам та обмінникам дозволяється продавати "у межах різниці між загальними обсягами її купівлі та продажу". Розраховуватиметься вона починаючи з 13 квітня 2022 року. Зроблено це для запобігання тиску на валютний ринок.

Особливості встановлення курсів готівкових валют для операцій уповноважених установ із клієнтами такі:

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курс продажу готівкової валюти може відхилятися не більше ніж на 10% від офіційного курсу НБУ на день здійснення операції (долар не повинен коштувати дорожче за 32,18 грн);

курс купівлі готівкової валюти не має бути нижчим за офіційний курс НБУ на день здійснення операції (для долара це 29,25 грн).

Нагадаємо, заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук у національному телемарафоні розповів, що Нацбанк триматиме офіційний курс долара замороженим щонайменше до завершення воєнного стану в Україні.

Раніше ми писали, чому українці масово позбавляються від долара.