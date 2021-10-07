Євро і долар продовжують стрімко падати – курс НБУ

НБУ встановив новий курс валют / Фото: Колаж: Сьогодні

Національний банк України (НБУ) на середу, 6 жовтня, розрахував такий офіційний курс гривні до основних іноземних валют:

1 долар США – 26,35 грн;

1 євро – 30,41 грн;

1 злотий – 6,62 грн;

10 російських рублів – 3,63 грн.

У порівнянні з попереднім банківським днем долар подешевшав на 7 копійок, а євро впав у ціні на 24 копійки. Польський злотий також подешевшав на 5 копійок, а рублі подешевшали на 1 копійку.

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Гривня зміцнюється до іноземних валют вже не перший день, 6 жовтня долар подешевшав на 15 копійок, а євро впав у ціні на 27 копійок. 5 жовтня долар подешевшав на 9 копійок в купівлі і продажу, а євро – на 20 копійок.

Що буде з курсом далі

Глава Ради Незалежної асоціації банків України Роман Шпек вважає, що курс долара в 2022 році буде досить стабільним, оскільки є кілька факторів, які забезпечують гривні міцну підтримку.

Керівник відділу аналітики ГК Forex Club Андрій Шевчишин прогнозує, що наступного року коридор середнього курсу становитиме 28,3-28,9 грн/дол., а за несприятливого сценарію цілих 33-35 грн/дол.

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На думку члена Економічного дискусійного клубу Олега Пендзина, невелика девальвація буде навіть корисною для української економіки, оскільки привабить нових інвесторів.

Що ще буде з курсом долара у 2022 році, читайте в матеріалі.