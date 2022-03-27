Евакуація з гарячих точок: "Укрзалізниця" опублікувала графік потягів на 27 березня

"Укрзалізниця" евакуйовує людей у безпечні населені пункти/Фото: колаж: "Сьогодні"

Укрзалізниця продовжує евакуацію українців у безпечні населені пункти. Компанія оприлюднила графік евакуаційних потягів на 27 березня.

Розклад з'явився на сайті "Укрзалізниці".

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Як курсуватимуть потяги?

Київ, вокзал Дарниця:

9:00 — Інтерсіті+ Київ — Львів;

17:00 — Інтерсіті+ Київ — Львів.

Харків:

11:30 — №209/210 Харків — Ужгород.



Дніпро:

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20:00 — №234/233 Дніпро — Чоп.

Краматорськ:

13:00 — №274/273 Краматорськ — Львів;

16:00 — №276/275 Краматорськ — Львів.



Одеса:

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22:32 — Одеса — Ужгород.



Інші:

14:00 — 5501 Новозолотарівка — Лозова

16:10 — 7931 Покровськ — Дніпро

23:30 — 234/233 Чоп — Дніпро

"Укрзалізниця" повертає платний проїзд на деякі рейси

Усі нерегулярні евакуаційні рейси є безкоштовними, однак з 21 березня "Укрзалізниця" повертає платний проїзд на рейси, які з заходу їдуть у центр, на схід та південь, а також у певні країни.

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