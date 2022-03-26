Евакуація із гарячих точок: "Укрзалізниця" опублікувала рейси на 26 березня

"Укрзалізниця" евакуйовує людей у безпечні місця. Фото: колаж: "Сьогодні"
Укрзалізниця оприлюднила графік евакуаційних потягів на 26 березня. Додатково призначений транспорт курсуватиме з міст Київ, Харків, Дніпро, Краматорськ, Одеса.
Про це повідомляє "Укрзалізниця".
Як курсуватимуть потяги?
На 26 березня запланований такий графік евакуаційних потягів:
Київ, вокзал Дарниця
- 09:00 – Інтерсіті+ Київ – Львів;
- 17:00 – Інтерсіті+ Київ – Львів.
Харків
- 08:00 – Інтерсіті+ Харків – Львів,
- 11:30 – №229/230 Харків – Ужгород,
- 15:00 – Інтерсіті+ Харків – Львів.
Дніпро
- 20:00 – №234/233 Дніпро – Чоп.
Краматорськ
- 13:00 – №274/273 Краматорськ – Львів;
- 16:00 – №276/275 Краматорськ – Львів.
Додатковий рейс також відправиться з Одеси до Ужгорода о 22:32.
"Укрзалізниця" повертає платний проїзд на деякі рейси
Усі нерегулярні евакуаційні рейси є безкоштовними, однак з 21 березня "Укрзалізниця" повертає платний проїзд на рейси, які з заходу їдуть у центр, на схід та південь, а також у певні країни.