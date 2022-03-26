Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Новини економіки Новини транспорту

Евакуація із гарячих точок: "Укрзалізниця" опублікувала рейси на 26 березня

26 березня, 04:32
"Сьогодні" детально розповість, до яких міст України можна евакуюватися потягом

"Укрзалізниця" евакуйовує людей у безпечні місця. Фото: колаж: "Сьогодні"

Укрзалізниця оприлюднила графік евакуаційних потягів на 26 березня. Додатково призначений транспорт курсуватиме з міст Київ, Харків, Дніпро, Краматорськ, Одеса.

Про це повідомляє "Укрзалізниця".

Реклама

Як курсуватимуть потяги?

На 26 березня запланований такий графік евакуаційних потягів:

Київ, вокзал Дарниця

  • 09:00 – Інтерсіті+ Київ – Львів;
  • 17:00 – Інтерсіті+ Київ – Львів.

Харків

Реклама
  • 08:00 – Інтерсіті+ Харків – Львів,
  • 11:30 – №229/230 Харків – Ужгород,
  • 15:00 – Інтерсіті+ Харків – Львів.

Дніпро

  • 20:00 – №234/233 Дніпро – Чоп.

Краматорськ

  • 13:00 – №274/273 Краматорськ – Львів;
  • 16:00 – №276/275 Краматорськ – Львів.

Додатковий рейс також відправиться з Одеси до Ужгорода о 22:32.

Реклама

"Укрзалізниця" повертає платний проїзд на деякі рейси

Усі нерегулярні евакуаційні рейси є безкоштовними, однак з 21 березня "Укрзалізниця" повертає платний проїзд на рейси, які з заходу їдуть у центр, на схід та південь, а також у певні країни.

Читайте також