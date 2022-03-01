Евакуаційні рейси "Укрзалізниці": як дістатися до Польщі, Чехії та Словаччини

Як виїхати з України за кордон / Фото: Укрзалызниця, Колаж: Сьогодні
Окрім евакуаційних рейсів у межах України, "Укрзалізниця" формує спеціальні потяги до Польщі, Чехії та Словаччини.
Про їхній графік "Укрзалізниця" повідомляє на своїй сторінці у Facebook.
Так, 1 березня заплановані рейси:
- Львів – Хелм о 13:30;
- №7614/7615 Львів – Ковель – Ягодин – Хелм о 14:00;
- з міста Чоп до Чехії, що робитиме зупинки по території Словаччини та Чехії загалом. Відправляється орієнтовно о 16:40, однак митний контроль слід пройти до 15:30.
Проїзд до Варшави
"Укрзалізниця" також причепить додаткові вагони до потяга №67 Київ – Варшава, щоб забезпечити виїзд передусім жінок та дітей з Києва.
На кордоні з Польщею цим пасажирам буде наданий спеціальний потяг з польських вагонів, який доставить їх до Варшави, де їм забезпечать притулок, їжу і все необхідне для проживання на перший час.
Потяг відправиться з Київського вокзалу о 19:13.
Як відбувається посадка на потяги
Посадка на потяг здійснюється за таких умов:
- наявності паспорта громадянина України або ж закордонного паспорта;
- пріоритет надається жінкам та дітям;
- проїзд безкоштовний.
Раніше ми розповідали, які евакуаційні рейси "Укрзалізниця" запустила по території України.
Також ми розповідали, які обмеження встановили на посадку та висадку пасажирів.