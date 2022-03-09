"Сюрприз" від Кремля! Чому рублевий кошмар у Росії тільки починається

Долар у Росії дорожчає / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Україна мужньо стоїть під вогнем російських окупаційних військ, а російська економіка гнеться під західними санкціями. Компанії зі світовим ім'ям одна за одною залишають російський ринок, Росія ввела список країн, з якими за боргами розплачуватиметься рублями, курс національної валюти летить у прірву, а рейтингові агенції знижують інвестиційний рейтинг країни та прогнозують дефолт на 15 квітня.

Тепер населенню в РФ заборонили купувати валюту. "Сьогодні" дізналися в експертів, чого чекати від рубля найближчим часом і яке майбутнє готує російській економіці влада.

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Пробиваючи чергове дно

На початку цього тижня російський карбованець встановив черговий рекорд. У понеділок він подолав дуже важливу позначку – 150 рублів за долар. Тобто з початку війни в Україні російська валюта вже подешевшала вдвічі.

"У понеділок рубль пролетів позначку 150 рублів за долар з таким свистом, що підняли брови навіть досвідчені трейдери. Пік був відзначений на позначці 178. Щоправда, різко відкотилося до 148 рублів за долар. Але тренд падіння російської валюти продовжиться. Наступний рубіж – 210. Де цей рублевий жах зупиниться, не знає ніхто", – каже економіст Ерік Найман.

Експерти припускають подальше зростання курсу долара в РФ. Більшість прогнозів вказує, що російський рубль найближчим часом може впасти до позначки 300 рублів за долар. Особливо на тлі того, що вже через місяць країні може загрожувати дефолт.

Банк Morgan Stanley прогнозує, що Росія не зможе розплатитися за облігаціями 2023 року і вже 15 квітня на країну чекає дефолт.

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Плюс до всього Захід активно шукає заміну російській нафті та газу. Водночас Москва сама лякає Європу зупиненням постачання газу газопроводом "Північний потік". Це призведе до ще більшого зниження валютних надходжень, отже, рубль продовжить свій "політ у космос".

Щоб хоч якось стабілізувати валютний ринок, Центробанк РФ пішов на безпрецедентний крок – заборонив населенню пів року купувати валюту. Тепер з валютних рахунків можна знімати до 10 тисяч доларів. Решта на валютних вкладах буде заморожена або переведена в рублі за офіційним курсом.

Що буде з цінами

Експерти кажуть, що вже зараз у РФ формується кілька курсів рубля – офіційний або той, який формується на біржі. Але купити за таким курсом валюту не вдасться. У готівкових обмінниках напередодні 8 березня курс коливався від 160 до 200 рублів за долар. Тоді росіяни побігли в магазини скуповувати імпортні товари – щоб кудись прилаштувати рублі, що дешевшають на очах.

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Насамперед розмели всю доступну дорогу електроніку – продукція Apple у магазинах закінчилася за чотири дні. Багато хто почав вкладати гроші в імпортні будматеріали. Деякі мережі спробували підняти ціни слідом за зростанням долара, але на них "наїхала" Федеральна антимонопольна служба, і цінники повернулися на місце. Хоча багатьох популярних товарів вже просто немає.

Різко здорожчали продовольчі товари в магазинах. Росіяни часто постять у соцмережах ролики, де показують продукти (внутрішнього виробництва), ціни на які зросли щонайменше на 50%.

Страждають сусіди

Від девальвації рубля страждають і валюти країн, що входять до Митного союзу – Білорусі та Казахстану. Тобто "Тітанік" російської економіки, що тоне, намагається забрати з собою на дно і всіх попутників.

"Якщо в РФ долар до російського рубля зріс на 100%, то в Білорусі без жодного втручання Нацбанку долар зросте на 50%, а російський рубль упаде на 50%. Чисто теоретично можна було б витратити купу доларів із резервів і не допустити зростання курсу долара в Білорусі. Але це не має сенсу. Сильне зміцнення білоруського рубля до російського призведе до того, що білоруські товари в Росії стануть дорожчими, експорту поменшає", – каже старший аналітик "Альпарі" Вадим Йосуб.

Експерт каже, що витрачати частину золотовалютних резервів і погіршувати становище білоруських товарів у Росії ніхто не буде. Таким же шляхом, найімовірніше, піде і Казахстан. Отже, від дій Путіна постраждають і сусідні країни.

Привіт, Північна Кореє

Для порятунку економіки уряд РФ може піти шляхом таких країн, як Північна Корея, і перевести економіку на військові рейки. Тобто запровадити держрегулювання цін, заборонити або сильно обмежити обіг іноземних валют. У цьому разі можна досягти певної стабілізації.

"Якщо війна затягнеться, то Росії не залишиться нічого, як заморозити заощадження населення, ввести обмеження на відплив валюти, дозволивши тільки оплату критичного імпорту. Я не вірю, що в короткий строк Захід зможе відмовитись від російської нафти та газу, тому отримувати гроші від експорту енергоресурсів країна продовжить", – каже економіст Данило Монін.

Одночасно фактична заборона на виїзд громадян з країни, заборона на експорт до Росії багатьох імпортних товарів допоможуть не допустити відпливу валюти з країни. Експерт каже, що такими жорсткими заходами Центробанку, ймовірно, вдасться стабілізувати курс, але простим людям від цього не буде легше.

"Якщо країна перейде на військову економіку, тоді РФ швидше перетвориться на КНДР. Держава здійснюватиме контроль над цінами, у магазинах буде тотальний дефіцит, для населення можливе безробіття і навіть перехід на трудодні", – резюмує Ерік Наман.

Раніше ми писали, чи перекриють Путіну потік нафтодоларів. Про те, що росіяни ще втратять через божевілля Путіна, читайте тут.