Ще одна авіакомпанія призупинила польоти над Україною

Ще одна компанія скасувала рейси над Україною / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

Латвійська національна авіакомпанія airBaltic ухвалила рішення призупинити нічні польоти над Україною до кінця лютого 2022 року.

Про це інформує Delfi.

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"Безпека наших пасажирів і співробітників є головним пріоритетом. airBaltic перед кожним рейсом оцінює поточну ситуацію і слідує рекомендаціям офіційної влади. airBaltic є гнучкою авіакомпанією за необхідності", — наголошують в авіакомпанії.

Через тимчасове призупинення польотів авіакомпанія скасувала п'ять нічних рейсів між Києвом та Ригою, а також два рейси між Одесою та Ригою. Авіакомпанія зв'яжеться з пасажирами зазначених рейсів та запропонує їм перенести бронювання на інші рейси.

Проте денні рейси з Києва до Риги та Вільнюса авіакомпанія продовжить.

Ситуація з лоукостером SkyUp

13 лютого літак Фуншал – Київ приземлився у Кишиневі, не долетівши до української столиці.

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Виявляється, повітряне судно перебувало у лізингу, і його власник заборонив авіакомпанії здійснювати будь-які польоти над Україною.

Наразі генеральний директор авіакомпанії SkyUp Airlines Дмитро Сєроухов наголосив, що польоти, які виконуються зараз, абсолютно безпечні, оскільки оцінка ризиків відбувається кожні 24 години. Додаткові рейси у SkyUp не планують вводити, усі польоти виконують за розкладом.

Нагадаємо, що німецька авіакомпанія Lufthansa призупинила всі рейси до Києва та з Києва з 21 по 28 лютого. Проте не уточнила, чи це пов'язано з можливим вторгненням РФ.

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