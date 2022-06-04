Експорт без обмежень? Що дасть Україні скасування мит у ЄС

На експорт українських товарів у ЄС скасували мита / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

4 червня набули чинності нові тимчасові заходи з лібералізації торгівлі у Європі, яким скасували мита на деякі українські товари.

Як повідомили у Мінекономіки, відповідно до регламенту Європарламенту, на деякий час призупинять тарифи, прописані в Угоді про асоціацію між Україною та ЄС.

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Зокрема скасують такі мита:

для промислової продукції;

вхідні ціни для фруктів та овочів;

тарифні квоти для сільськогосподарської продукції;

глобальні захисні заходи щодо українських товарів.

Євросоюз є найбільшим торговельним партнером України. Наприклад, у 2021 році туди відправили 39% від усього обсягу експорту на загальну суму 62,5 млрд доларів. Продають найбільше українських чорних металів, руд, електромашин, олії та зерна.

Що це дасть українцям?

Послаблення в Євросоюзі передбачають і деякі вимоги щодо України. Експортери повинні дотримуватися європейських правил походження товарів та відповідних процедур, утримуватися від нових обмежень на імпорт з ЄС, поважатиме права людини, верховенство права та боротиметься з корупцією.

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Українські товари без мита постачатимуть в Європу цілий рік, тобто до червня 2023 року. Очікується, що українські виробники й експортери завдяки послабленням зможуть втримати свої позиції на ринку, попри війну.

Індія заборонила експорт пшениці

У травні в Індії вирішили обмежити експорт пшениці, щоб забезпечити продовольчу безпеку країни та підтримати сусідні. Дозволять вивозити тільки ту пшеницю, на постачання якої "було видано безвідкличний акредитив".

Експорт дозволять також на підставі дозволу, наданого урядом Індії іншим країнам для задоволення їхніх потреб у продовольчій безпеці, та на підставі запиту їхніх урядів.

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Таке рішення Індія ухвалила на тлі величезних втрат через сильну спеку в березні та зростання інфляції у квітні на 7,79%, а також через російсько-українську війну. На світовому ринку країна є другим за величиною виробником пшениці, тож після вторгнення РФ в Україну, чимало країн сподівалися на індійський експорт.

"Сьогодні" раніше писали, як розблокувати порти та налагодити експорт до Європи, і що Лукашенко розпочав торг із ООН для розблокування експорту українського зерна.