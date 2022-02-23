Економіка під ударом? У чому ризики для України через режим надзвичайного стану

Надзвичайне положення в Україні: що це означає / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

В Україні в ніч на четвер, 24 лютого запровадять режим надзвичайного стану. Тому журналісти "Сьогодні" дізнавалися, як це вплине на життя нашої країни надалі.

Бізнес

Звичайно, деякі сфери бізнесу на час НП можуть призупинити свою роботу. Експерти зазначають, що заборона масових заходів, під яку можуть потрапити виставки, концерти, конференції тощо приведе до збитків, які зазнають організатори та учасники. Проте збитки не будуть значними.

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"Це не такі обмеження, які були, наприклад, на початку пандемії коронавірусу. Я сумніваюся, що нинішня ситуація призведе до якогось ризику для економіки. Ми в такій ситуації живемо далеко не перший рік. Так, можливо, робота деяких сфер бізнесу буде обмежена, але це й так було через коронавірус. Тому нічого страшного не станеться" , – розповів президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко.

Експерт зазначає, що інші фірми можуть постраждати, якщо влада запровадить особливі правила використання зв'язку та передачі інформації через комп'ютерні мережі, адже необмежений доступ до інтернету сьогодні є базовою потребою будь-якого бізнесу. Але поки що ситуація не потребує таких обмежень.

До того ж, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні Кабінету міністрів 23 лютого заявив, що запровадження надзвичайного стану не впливатиме на життя українців та роботу бізнесу.

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"Надзвичайне становище – про нашу готовність швидко реагувати на будь-які виклики та сценарії розвитку подій" , – сказав Денис Шмигаль.

Оцінити збитки для економіки вже зараз, за словами Охріменка, досить складно. Втім, експерт запевняє, що навіть якщо збитки й будуть, то незначні.

Банки

У Національному банку України заявили, що у разі запровадження надзвичайного стану банківська система країни працюватиме без будь-яких змін.

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"У разі запровадження надзвичайного стану банківська система працюватиме у звичайному режимі. Усі платіжні системи, доступ до коштів, робота банків загалом триває у звичайному режимі", – сказано у повідомленні.

На думку Олександра Охріменка, обмеження, які запроваджує українська влада, не настільки жорсткі, щоб впливати на банківську сферу країни.

"Те, що курс гривні починає вагатися вже – це трохи панічний настрій людей впливає. Вони, схоже, відразу кинулися в обмінники. Але, повторю: абсолютно жодних обмежень в Україні не буде", – зазначив Охріменко.

Мобільний зв'язок

Найбільші мобільні оператори України ("Київстар", "Vodafone Україна" та lifecell) вже запевнили , що не припинять роботу навіть у разі повномасштабного вторгнення військ РФ до України, диверсій чи кібератак.

Наразі мобільні оператори вибудовують алгоритм дій, щоб забезпечувати зв'язок в умовах ескалації.

Так, у "Київстарі" відзначають, що мають у своєму розпорядженні сучасні мережі по всій Україні і можуть змінювати маршрутизацію трафіку через транзитні вузли. Тому українці зможуть телефонувати друзям та рідним навіть якщо частина мережі отримає пошкодження.

В "Vodafone Україна" запевняють, що їхня інфраструктура побудована таким чином, що може забезпечувати резервні лінії зв'язку.

Аналогічні принципи роботи і оператора lifecell : користувачів забезпечать безперебійним зв'язком навіть якщо виникнуть проблеми з енергоносіями завдяки дизель-генераторам.

Щодо міського оператора зв'язку – "Укртелеком", нам розповіли таке:

"Переживати не потрібно, оскільки міське свято можна перервати лише фізично – наприклад, пошкодити кабель нашої мережі. Майже у всіх містах кабелі знаходяться під землею, а в будинках їх проводять через підвали. Тому причин для паніки немає", – розповіли в "Укртелекомі" " .

Надзвичайне становище через російську загрозу

Режим надзвичайного стану запровадять на території всієї країни, крім Донбасу – у Донецькій та Луганській областях ще з 2014 року діє "окремий режим".

За словами секретаря РНБО Олексія Данилова, надзвичайний стан запроваджується на 30 днів, але термін може бути продовжено.

Раніше "Сегодня" розповідали, що українці масово скуповують зброю через навислу загрозу вторгнення до нашої країни військ Російської Федерації.