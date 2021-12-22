"Економічний паспорт українця": хто та скільки отримає грошей

Почати вирішили з дітей саме 2019 року народження тому, що це була передвиборча обіцянка влади / Фото: Колаж: Сьогодні

Діти народжені у 2019 році, коли досягнуть 18 років, отримають від держави "економічний паспорт" – 626 125 грн. Гроші почнуть поступати до Фонду майбутніх поколінь у 2023 році.

Про це у своєму блозі на Korrespondent.net повідомив голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетьманцев.

Реклама

"Щороку, починаючи з 2023 року, держава перераховуватиме до спеціально створеного Кабміном фонду суму коштів у розмірі 2-х мінімальних заробітних плат на кожну дитину, народжену з 1 січня 2019 року" , – розповів він.

За його словами, на момент перших виплат у 2037 році сума коштів фонду становитиме понад 1,8 трильйона грн, що дозволить здійснити виплати на загальну суму 191 млрд грн із розрахунку 626 125 грн на одного учасника Фонду майбутніх поколінь

Водночас, він запевнять, що до 2037 року гроші не знеціняться, оскільки їх інвестують, а це компенсує інфляційні ризики.

Реклама

Більше того, компанія з управління активами буде повністю державною. А для того, щоб гроші залишилися у фонді і їх не розікрали, влада створить спеціальні важелі контролю, які забезпечать лише невеликі втрати.

"У законі будуть утримуватися найкращі практики правозастосування, щоб гарантувати контрольну систему, що відповідає світовому стандарту якості. Будь-яким ризиком можна керувати", – зазначив він.

Гетьманцев зазначив, що незабаром програму розширять на інших українців. Почати вирішили з дітей саме 2019 року народження, бо це була передвиборча обіцянка влади. Також, таким чином, хочуть підвищити народжуваність.

Реклама

"Народжуваність в Україні з кожним роком зменшується на 5%. Щоб зупинити цю динаміку, потрібно повернути людям впевненість у завтрашньому дні себе та своїх дітей, освіта та житло яких мають бути забезпечені на момент досягнення повноліття за рахунок народних надр", – наголосив нардеп.

Хто може отримати гроші?

"Економічний паспорт" можуть отримати як діти, так й пенсіонери старше 70-80 років.

"Звичайно, є за що цю ініціативу критикувати. Наприклад, вона поширюється на дітей 2019 року народження, а не на всіх дітей" , – сказав голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

За його словами, цю ініціативу треба розпочати, а потім розширювати і на інших дітей, а згодом і на пенсіонерів.

"Сьогодні" раніше розповідали, звідки надходитимуть гроші для накопичення на рахунках "економічних паспортів", а також писали про досвід інших країн .