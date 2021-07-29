ЕВА закликала Кабмін розробити механізм фінансування Нацплану по скороченню викидів

Без здійснення заходів, передбачених НПСВ, буде зірвана реалізація екомодернізаціі енергетики, підкреслили в ЕВА

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Європейська бізнес-асоціація закликала уряд України найближчим часом розробити механізм фінансування заходів щодо екомодернізації енергетики, передбачений Національним планом зі скорочення викидів від великих спалювальних установок (НПСВ), щоб не зірвати процесу екомодернізації. Про це йдеться у заяві, яку оприлюднили сьогодні на сайті асоціації.

Автори звернення проаналізували ухвалену 16 липня Верховною Радою постанову про імплементацію Нацплану щодо викидів, пише "Гордон".

Документ передбачає скорочення викидів діоксиду сірки, оксидів азоту і твердих частинок (пилу), визначення джерел та інструментів фінансування екомодернізації, а також оновлення плану і переліку установок, які потребують модернізації або виведення з експлуатації, та інші заходи.

"Ухвалена постанова – це не тільки нагадування про зобов'язання України перед міжнародною спільнотою зменшити промислове забруднення. Це своєрідний крок назустріч енергетичній незалежності нашої держави, який особливо важливий з огляду на останні зміни щодо українського енергетичного майбутнього. У цьому контексті критично важливим постає питання про розробку механізму фінансування здійснення заходів, передбачених НПСВ, без яких реалізація екомодернізації енергетики зірветься", – підкреслили в ЕВА.

Національний план зі скорочення викидів від ТЕС і ТЕЦ затвердили 2017 року без економічного обґрунтування та розрахунків, і зараз уряд працює над пошуком джерел фінансування екомодернізації підприємств, заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, писав "Главком".

Введення національного плану, затвердженого 2017 року, передбачає внесення змін до нормативів допустимих викидів забруднювальних речовин із теплосилових установок, номінальна потужність яких перевищує 50 МВт. Усього в Україні нараховують понад 220 великих спалювальних установок.

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На засіданні Кабінету міністрів України 24 липня 2019 року було ухвалено рішення внести зміни до Національного плану зі скорочення викидів від великих спалювальних установок, зокрема перенести терміни щодо реалізації екологічних заходів для теплових електростанцій.

В Україні поки немає шляхів для реалізації Національного плану зі скорочення викидів від великих спалювальних установок, тому Кабмін ухвалив рішення скорегувати зобов'язання, щоб формально не порушувати їх, зазначав голова Всеукраїнської енергетичної асамблеї, колишній міністр палива і енергетики України Іван Плачков.

В "Укренерго" повідомляли, що без коригування умов Нацплану зі скорочення викидів в Україні з'явиться гострий дефіцит електроенергії, який може призвести до необхідності обмежувати споживачів струму для забезпечення балансу в системі, писав "Обозреватель".

"Водночас компанія "Донбасенерго" пропонує відтермінувати виконання заходів НПСВ, адже на сьогодні відсутній механізм фінансування екологічної модернізації ТЕС, його треба розробити в умовах нового ринку електроенергії", – зазначав портал.