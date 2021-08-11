ДТЕК почав імпортувати вугілля для проходження опалювального сезону

Компанія ДТЕК Енерго почала імпорт вугілля з Польщі та Казахстану, а також проводить переговори про постачання зі США.

Про це йдеться у повідомленні компанії, інформує Цензор.НЕТ.

"Попри підвищений попит на вугілля на світових ринках, ми фактично вже починаємо його імпорт. Перша партія з Казахстану вже в дорозі. Наступного тижня очікуємо початок поставок вугілля з Польщі. Також ведемо переговори про постачання суднових партій зі США. Тому, як бачимо , перші поставки вугілля для потреб генерації будуть в Україні вже найближчим часом", - зазначив генеральний директор ДТЕК Енерго Ільдар Салєєв.

Одночасно компанія наростила власний видобуток вугілля на своїх шахтах до 10 млн тонн.

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"У пріоритеті ДТЕК Енерго, як надійної і відповідальної компанії, забезпечити енергетичну безпеку і стабільність проходження Україною опалювального сезону, навіть попри кризові умови, ситуації на ринку електроенергії", – зазначили в компанії.

Нагадаємо, запаси вугілля на складах українських ТЕС 9 липня збільшилися на 13 900 тонн (+ 1,8%), свідчать дані Міністерства енергетики. Це максимальний добовий приріст запасів вугілля від початку літа.

Вчора на ТЕС прибуло 51 300 тонн вугілля, а спалено для виробництва електроенергії – 37 600 тонн. Найбільше вугілля на добу надійшло на Бурштинську, Криворізьку і Ладижинську ТЕС (всі – ДТЕК Енерго).