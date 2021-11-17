Довіра до уряду впала: єврооблігації обвалилися на тлі невиплати "зеленим" інвесторам

Українські єврооблігації обвалились за кілька днів / Фото: Колаж: Сьогодні
Котирування єврооблігацій українського уряду дешевшають на тлі інформації про спробу Кабміну затримати виплати за цільовими "зеленими" облігаціями компанії ДТЕК ВДЕ.
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" із посиланням на котирування єврооблігацій з 11 по 16 листопада.
Протягом цього періоду вартість цінних паперів українського уряду знизилася на 3,7-4%.
Найсильніше просіли довгострокові цінні папери з терміном обігу 6 років і більше.
А трирічні та п’ятирічні облігації подешевшали на 2,8 – 2,9%.
Скандал у "зеленій" енергетиці
Кабінет міністрів накопичив мільярдні борги перед іноземними та українськими інвесторами, які вкладали великі кошти у розвиток "зеленої" енергетики.
Коли керівник держпідприємства "Гарантований покупець" Костянтин Петриковець намагався здійснити переказ 19,3 млрд грн інвесторам, кошти були заблоковані у державному Ощадбанку за вказівкою "зверху".
Сам Петриковець був звільнений на засіданні Кабінету міністрів, а потім заявив, що на нього тисли і він продовжує піддаватись залякуванням.
Пізніше кошти все ж так були переказані інвесторам, але не всім.
"Сьогодні" розбирались, чим може загрожувати Україні ця ситуація та з ким зіштовхнувся Кабмін.