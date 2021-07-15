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Долар "занудьгував", євро лишився на мінімумі з минулого літа: офіційний курс

15 липня, 16:09

Ксенія Капустинська

Національний банк оприлюднив оновлену вартість американської та європейської валюти до гривні на 16 липня

Євро опустився до мінімуму за 11 місяців, курс долара майже не змінюється / Фото: AFP, Dado Ruvic/Reuters

Національний банк України (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні на п'ятницю, 16 липня:

15.0716.07Зміна
1 долар США27,30 грн27,29 грн - 0,01
1 євро32,25 грн32,24 грн - 0,01

Порівнянно зі значеннями 15 липня курс долара знизився на копійку. Попереднього банківського дня "зелений" подешевшав на дві копійки. А за тиждень – з 9 по 16 липня – гривня не змінилася в ціні по відношенню до американської валюти. При цьому експерти вже попередили, що в найближчому майбутньому можлива короткострокова девальвація гривні .

Курс євро теж знизився на копійку після падіння на 12 копійок днем раніше. Євровалюта лишилася на мінімумі з кінця серпня 2020 року, тобто майже за 11 місяців.

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Нагадаємо, Кабмін в бюджетній декларації розрахував, що курс долара в Україні не перевищить 30 гривень до кінця 2024 року:

Також сайт "Сегодня" разом з банкірами розібрався, як не стати жертвою шахраїв і вберегти кошти на карті .

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Джерело: Сьогодні

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