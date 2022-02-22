Долар злетів на максимум за 4 роки: до чого готуватися українцям далі

В Україні дорожчає долар / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

Національний банк України (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара та євро до гривні на середу, 23 лютого:

22.02 23.02 Зміна 1 долар США 28,48 грн 28,99 грн +0,51 1 євро 32,29 грн 32,9 грн +0,61

Порівняно з курсом, який НБУ розраховував на понеділок, 22 січня, долар подорожчав на 51 копійку, а євро – на 61 копійку. Курс долара в Україні наблизився до 30 грн, і його офіційна вартість на 23 лютого піднялася до максимуму за чотири роки – 28,99 грн/дол.

Реклама

Що буде з доларом далі

Як розповів Андрій Шевчишин, керівник відділу аналітики ГК Forex Club, зараз ринок перебуває під пресингом продавців. НБУ активно заливає ринок доларом, щоб збити ажіотаж. Настрої на ринку переважно песимістичні.

Ризики ескалації залишаються, і це відображається у стрімкій купівлі на відкритті.

"Новини змінюються щогодини, і це впливає на ринок і настрої його учасників. Нерезиденти активно виходить з гривні. До розпродажу приєдналися і локальні інвестори, оцінюючи сформовані ризики й гнітюче новинне тло", – каже аналітик.

Реклама

Він вважає, що подальший рух курсу залежатиме тільки від подальших новин.

Раніше ми розповідали, на якій позначці долар остаточно "вгамується" і скільки українцю потрібно грошей на перший час в іншій країні.