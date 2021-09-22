Долар в Україні різко пішов вниз

Долар різко подешевшав / Фото: Колаж: Сьогодні
Національний банк України (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні на 23 вересня:
|22.09
|23.09
|зміна
|1 долар США
|26,71 грн
|26,67 грн
|-0,04
|1 євро
|31,36 грн
|31,29 грн
|-0,07
Після того, як курс долара зберігав стабільність, Нацбанк встановив офіційний курс на наступний банківський день нижче на 4 копійки, а євро – на 7 копійок.
Що чекає долар найближчим часом
Президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко вважає, що протягом тижня невеликі коливання курсу можливі, в тому числі і зі зміною тренду щодо долара на спадний і знову на висхідний, але це не означає, що настала пора девальвації гривні.
"Наступного тижня гривня може знову зміцнитися, все залежатиме від попиту і пропозиції. Опуститися курсу до 26,5 грн/долар не дозволить регулятор, він тієї ж миті викупить надлишки валюти", – прогнозує Олександр Охріменко.
Що відбувалося з курсом:
- У липні гривня зміцнювалася до долара сьомий місяць поспіль – з грудня 2020 року, а до євро – четвертий місяць поспіль – з березня 2021-го.
- Долар за місяць подешевшав з 27,18 до 26,89 грн (-1,1%), євро – з 32,30 до 31,92 грн (-1,2%).