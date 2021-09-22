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Долар в Україні різко пішов вниз

Юлія Ляхова
22 вересня, 16:28
Національний банк України розрахував оновлену вартість української валюти до долара на 23 вересня

Долар різко подешевшав / Фото: Колаж: Сьогодні

Національний банк України (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні на 23 вересня:

22.0923.09зміна
1 долар США26,71 грн 26,67 грн -0,04
1 євро31,36 грн 31,29 грн -0,07

Після того, як курс долара зберігав стабільність, Нацбанк встановив офіційний курс на наступний банківський день нижче на 4 копійки, а євро – на 7 копійок.

Що чекає долар найближчим часом

Президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко вважає, що протягом тижня невеликі коливання курсу можливі, в тому числі і зі зміною тренду щодо долара на спадний і знову на висхідний, але це не означає, що настала пора девальвації гривні.

"Наступного тижня гривня може знову зміцнитися, все залежатиме від попиту і пропозиції. Опуститися курсу до 26,5 грн/долар не дозволить регулятор, він тієї ж миті викупить надлишки валюти", – прогнозує Олександр Охріменко.

Що відбувалося з курсом:

  • У липні гривня зміцнювалася до долара сьомий місяць поспіль – з грудня 2020 року, а до євро – четвертий місяць поспіль – з березня 2021-го.
  • Долар за місяць подешевшав з 27,18 до 26,89 грн (-1,1%), євро – з 32,30 до 31,92 грн (-1,2%).

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