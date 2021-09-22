Долар в Україні різко пішов вниз

Долар різко подешевшав / Фото: Колаж: Сьогодні

Національний банк України (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні на 23 вересня:

22.09 23.09 зміна 1 долар США 26,71 грн 26,67 грн -0,04 1 євро 31,36 грн 31,29 грн -0,07

Після того, як курс долара зберігав стабільність, Нацбанк встановив офіційний курс на наступний банківський день нижче на 4 копійки, а євро – на 7 копійок.

Що чекає долар найближчим часом

Президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко вважає, що протягом тижня невеликі коливання курсу можливі, в тому числі і зі зміною тренду щодо долара на спадний і знову на висхідний, але це не означає, що настала пора девальвації гривні.

"Наступного тижня гривня може знову зміцнитися, все залежатиме від попиту і пропозиції. Опуститися курсу до 26,5 грн/долар не дозволить регулятор, він тієї ж миті викупить надлишки валюти", – прогнозує Олександр Охріменко.

Що відбувалося з курсом: