Долар в Україні подорожчав вперше за тиждень – офіційний курс

Національний банк оприлюднив оновлену вартість американської та європейської валюти до гривні на 30 липня

/ Фото: Сьогодні, Pixabay

Національний банк України (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні на п'ятницю, 30 липня:

29.07 30.07 Зміна 1 долар США 26,86 грн 26,89 грн + 0,03 1 євро 31,70 грн 31,92 грн + 0,22

Порівняно зі значеннями 29 липня курс долара зріс на три копійки. Це перше підвищення курсу з 21 липня. Проте за тиждень – з 23 по 30 липня – гривня зміцнилася проти американської валюти на 30 копійок. Долар залишився на річних мінімумах, але експерти вже попереджали, що падіння курсу долара скоро закінчиться.

Курс євро підвищився відразу на 22 копійки після на падіння на вісім копійок днем раніше.

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Історичного максимуму офіційного курсу долара – 30,01 грн – було досягнуто в лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.

За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. 2018 року курс гривні зміцнився на 1,4%, а 2019 року – вже на 14,5%. 2020 року гривня впала до долара на 20%.

Згідно з "Індексом БігМака", долар в Україні "повинен" коштувати 11,5 гривні, а сама гривня недооцінена на 57,7%.

Нагадаємо, Кабмін в бюджетній декларації розрахував, що курс долара в Україні не перевищить 30 гривень в найближчі три роки: