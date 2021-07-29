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Долар в Україні подорожчав вперше за тиждень – офіційний курс

29 липня, 16:26

Ксенія Капустинська

Національний банк оприлюднив оновлену вартість американської та європейської валюти до гривні на 30 липня

/ Фото: Сьогодні, Pixabay

Національний банк України (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні на п'ятницю, 30 липня:

29.0730.07Зміна
1 долар США26,86 грн26,89 грн + 0,03
1 євро31,70 грн31,92 грн + 0,22

Порівняно зі значеннями 29 липня курс долара зріс на три копійки. Це перше підвищення курсу з 21 липня. Проте за тиждень – з 23 по 30 липня – гривня зміцнилася проти американської валюти на 30 копійок. Долар залишився на річних мінімумах, але експерти вже попереджали, що падіння курсу долара скоро закінчиться.

Курс євро підвищився відразу на 22 копійки після на падіння на вісім копійок днем раніше.

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Нагадаємо, Кабмін в бюджетній декларації розрахував, що курс долара в Україні не перевищить 30 гривень в найближчі три роки:

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Джерело: Сьогодні

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