Долар в Україні подорожчав: що буде з валютою 21 грудня

Розповідаємо, що чекає на курс долара / Фото: Колаж: Сьогодні

Національний банк України (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара та євро до гривні на вівторок, 21 грудня:

20.12 21.12 Зміна 1 долар США 27,25 грн 27,28 грн +0,03 1 євро 30,86 грн 30,78 грн -0,08

Порівняно з курсом НБУ на понеділок, 20 грудня, долар подорожчав на 3 копійки, а євро подешевшав на 8 копійок.

Реклама

Що відбувається з курсом долара на міжбанку

Як розповів керівник відділу аналітики ДК Forex Club Андрій Шевчишин, активність на валютному ринку знижується.

Курс гривні у понеділок, 20 грудня, торгується на рівні 27,27 гривні за долар. Спред між курсом купівлі та продажу гривня/долар досяг 10 копійок.

"Тиск на гривню зберігається з боку високих цін на енергоносії (вартість газу в Європі досягла 1900 доларів), погіршення глобальних настроїв інвесторів в умовах жорсткості грошово-кредитної політики, а також ризиків, спричинених штамом "Омікрон", – каже експерт.

Реклама

На цьому фоні нерезиденти можуть поновити виведення валюти з України.

Що буде з курсом долара далі

Андрій Шевчишин очікує рух курсу гривні у діапазоні 27,25-27,35 гривень за долар. Можливе послаблення гривні протягом тижня до 27,5 гривень за долар.

Експерт вважає, що НБУ стримуватиме рух гривні при наближенні до цієї позначки.

Реклама

Як ми писали раніше, на котирування міжбанку у грудні можуть вплинути три фактори: перекази трудових мігрантів, ситуація з ОРДЛО, прибутковість ОВДП та споживча інфляція.

Також нещодавно повідомлялося, що гривня у грудні 2021 року відрізняється сезонною стабільністю та завершує нинішній рік досить успішно.