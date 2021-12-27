Долар в Україні подешевшав: що буде з валютою перед Новим роком

Розповідаємо, до якого курсу готуватись українцям / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні
Національний банк України (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара та євро до гривні на вівторок, 28 грудня:
|24.12
|28.12
|Зміна
|1 долар США
|27,27 грн
|27,23 грн
|-0,04
|1 євро
|30,84 грн
|30,82 грн
|-0,02
Порівняно з курсом НБУ на п'ятницю, 24 грудня, долар упав на 4 копійки, а євро – на 2 копійки.
Що буде з курсом долара найближчим часом
Як раніше розповів керівник EXANTE Україна Володимир Позній, останнім часом курс гривні зазнав серйозного тиску, безпосередньо викликаного геополітичними причинами, і який був посилений сезонною слабкістю.
Він вважає, що протягом грудня-січня курс гривні повернеться до рівня 26,50, проте якщо не буде якихось різких сплесків геополітичної напруги.
Як ми писали раніше, на котирування міжбанку у грудні можуть вплинути три фактори: перекази трудових мігрантів, ситуація з ОРДЛО, прибутковість ОВДП та споживча інфляція.